Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартует 9 октября

На СТС стартует новый сезон самого масштабного и зрелищного телепроекта страны — «Суперниндзя» 9 октября в 20:00. В этот раз уникальную трассу мечтают пройти атлеты не только из России, но и Китая, Армении, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Среди героев: китайский тренер, израильский актер, финалистка телепроекта «Новые пацанки», олимпийский чемпион по лыжам, серфингист и другие.

Во втором сезоне спортсменов поддерживает обновленная тройка ведущих: актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и звезда «Уральских пельменей» Роман Постовалов. На съемках актер вместе с коллегами решил пройти одно из испытаний. «Мы не удержались, и у нас получилось, чем я даже удивил тестировщиков и спортсменов, — признается Роман. — Вообще, я очень обрадовался предложению — стать ведущим этой программы. Смотрел и «Русского ниндзя», и первый сезон «Суперниндзя», переживал за многих ребят. Кстати, сразу хочу успокоить поклонников «Уральских пельменей», которые, видя меня в разных телепроектах, начинают переживать, что я покину команду. Мне нравится наше шоу, поэтому надеюсь снять еще много выпусков и порадовать зрителей».

По словам Валерии Астаповой, в новом сезоне участники сильнее, а трасса сложнее: «В этом году, на мой взгляд, гораздо тяжелее. Столько впечатляющих представителей мирового ниндзя-спорта, такая мощная борьба характеров, а ведь трасса беспощадна к каждому».

Съемки масштабного шоу проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезенных на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а ее главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале.

Уникальную трассу мечтали пройти 175 атлетов, в том числе финалистка шоу «Новые пацанки» Кристина Захарова, которой проект СТС помог расстаться с алкоголем и другими вредными привычками. «Однажды мне кто-то сказал, что спорт — это проводник к успеху, — рассказывает Кристина. — Поэтому после прохождения кастинга я решила тренироваться каждый день. Я себя мотивировала ругая, работала над собой и к моменту съемок не пила полгода. Появились уверенность в себе и спокойствие, не знаю, может, это совпадение, но у меня даже в соцсетях теперь больше охватов и предложений».

Видеоблогер и музыкант Леша Янгер признавался, что проект подарил ему не только захватывающий опыт: «Я решил поучаствовать еще и потому, что у меня много молодых подписчиков, для которых хочется стать примером. Сам я последний год активно занимаюсь спортом: хожу в зал, на бокс, планирую начать играть в футбол и хоккей».

Для 47-летнего тренера и участника японского и вьетнамского состязаний в направлении «ниндзя» Вонг Ка Он Джеки участие в шоу — подтверждение, что в любом возрасте все возможно. «Когда я узнал, что попал в проект, то был так счастлив, что даже всплакнул, — вспоминает он. — Мне сорок семь, и кто-то может не понять, зачем мне это. Но, поверьте, никто не занимается этим спортом в моем возрасте так упорно и много, как я. А я постоянно придумываю какие-то испытания, новые методы, чтобы эффективнее проходили тренировки. И здесь я, потому что следую зову сердца».

Чтобы выиграть 5 миллионов рублей и стать главным суперниндзя страны, Джеки и другие участники должны пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, герой не может продолжить испытание. В полуфинале семьдесят атлетов сражаются не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на уникальной двойной полосе. Тридцать пять героев попадают в финал, и только двух лучших атлетов ждет долгожданный суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.

Производство: «Шоу Продакшн»

Жанр: экстремальное шоу

Продюсеры: Максим Рыбаков, Фатима Гаппоева, Антон Гореславский

Режиссер-постановщик: Юрий Кондратюк

Сценаристы: Сергей Кашников, Дмитрий Добролюбов, Александр Иванченко

Количество выпусков: 9 + 3 спецвыпуска

Хронометраж: 120 минут

Ведущие: Роман Постовалов, Василий Артемьев, Валерия Астапова