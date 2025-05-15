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На СТС возвращается спортивное шоу «Суперниндзя. Дети»
Суперниндзя

15 мая 2025, 19:30

1 мин.

На СТС возвращается спортивное шоу «Суперниндзя. Дети»

Мария Задорожная
Автор
Фото Пресс-служба СТС.

18 мая в 17.00 на телеканале СТС состоится премьера нового сезона спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». Ведущими стали Роман Постовалов, Валерия Дергилева и Василий Артемьев.

«Уровень юных атлетов сильно поднялся за этот год и приближается к взрослым участникам, а в некоторых моментах даже выше. Мотивации у детей тоже побольше, поэтому препятствия стали намного сложнее и правила теперь как во взрослой версии шоу», — отметил тренер и судья проекта, победитель взрослой версии шоу «Суперниндзя» Юрий Прокудин.

Известно, что 86-метровую полосу с препятствиями будут преодолевать 180 юных атлетов из 74 населенных пунктов России и Беларуси. В этом сезоне призовой фонд составил 6 миллионов рублей. Его разделит тройка победителей в трех возрастных категориях (9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет).

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