Финальные состязания в шоу «Суперниндзя» стартуют 8 декабря

8 декабря на канале СТС начнется показ финальных забегов в рамках третьего сезона «Суперниндзя» — одного из самых масштабных и популярных шоу на российском ТВ. В 17.00 зрителей ждет повтор восьмого эпизода, который представляет собой спецвыпуск, посвященный финалистам сезона.

А в 18.15 в эфир выйдет девятая серия третьего сезона — первая из двух, посвященная финальным соревнованиям. По итогам квалификации и полуфиналов из 175 участников осталось 33 лучших атлета. Теперь им предстоит выйти на новую, заметно более сложную трассу. Перед финалистами стоит задача не просто попытаться пройти как можно дальше. Чтобы попасть в суперфинал, надо преодолеть новую полосу целиком, и при этом показать один из двух лучших результатов на финише.

Появляться на финальной трассе претенденты будут с учетом времени, показанного в полуфиналах — при этом те, кто был быстрее конкурентов, стартуют в конце, тем самым получая преимущество. Открывать финал предстоит скалолазу из Воронежа Дмитрию Попову, за которым стартуют москвич Виталий Добряков и петербуржец Денис Варик. Увидят зрители и семейное соперничество — отец и сын из Междуреченска Виктор и Савва Сухановы выступят один за другим. Удастся ли кому-то из темных лошадок финала сделать серьезную заявку на попадание в топ-2, увидим в воскресенье!