Актриса Валерия Дергилева рассказала, как справляется с ролью ведущей «Суперниндзя. Дети»

Новой ведущей второго сезона «Суперниндзя. Дети» стала актриса Валерия Дергилева. В интервью «СЭ» она рассказала о своем новом опыте.

По словам актрисы, она не сталкивалась ни со спортом, ни с таким количеством детей никогда за всю карьеру телеведущей. В ходе проекта она выступает не только как ведущая, но и как группа поддержки, детский терапевт и даже мать всех 180 детей.

«По опыту я понимаю, что в эфир войдет очень небольшая часть наших с ведущими эмоций, но мы выкладывались на 100 процентов, болея за каждого. А это, на секундочку, 180 историй разных семей, разных судеб, но одинаково волшебных, невероятных, волевых деток. Для меня это очень сложносочиненный трогательный проект», — отметила Валерия.

Актриса подчеркнула, что ее удивила сложность трасс «Суперниндзя. Дети». Она уверена, что шоу нравится многим именно из-за вовлеченности в процесс. С каждым годом препятствия усложняются, а дети выходят и покоряют их.

«Это, конечно, не может не вдохновлять, не мотивировать. Я настолько подключаюсь к тому, что происходит на трассе, что так или иначе какая-нибудь мышца проработается, какая-нибудь икра включится, какая-нибудь ягодичная мышца да екнет. Так что просто смотреть наше шоу — это уже отчасти фитнес. И уверена, что мы не одну сладкую попку с булочкой в руке подняли с дивана», — сказала Дергилева.