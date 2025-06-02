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Актриса Валерия Дергилева рассказала, как справляется с ролью ведущей «Суперниндзя. Дети»
Суперниндзя

2 июня 2025, 15:45

1 мин.

Актриса Валерия Дергилева рассказала, как справляется с ролью ведущей «Суперниндзя. Дети»

Мария Задорожная
Автор
Фото Пресс-служба СТС.

Новой ведущей второго сезона «Суперниндзя. Дети» стала актриса Валерия Дергилева. В интервью «СЭ» она рассказала о своем новом опыте.

По словам актрисы, она не сталкивалась ни со спортом, ни с таким количеством детей никогда за всю карьеру телеведущей. В ходе проекта она выступает не только как ведущая, но и как группа поддержки, детский терапевт и даже мать всех 180 детей.

«По опыту я понимаю, что в эфир войдет очень небольшая часть наших с ведущими эмоций, но мы выкладывались на 100 процентов, болея за каждого. А это, на секундочку, 180 историй разных семей, разных судеб, но одинаково волшебных, невероятных, волевых деток. Для меня это очень сложносочиненный трогательный проект», — отметила Валерия.

Актриса подчеркнула, что ее удивила сложность трасс «Суперниндзя. Дети». Она уверена, что шоу нравится многим именно из-за вовлеченности в процесс. С каждым годом препятствия усложняются, а дети выходят и покоряют их.

«Это, конечно, не может не вдохновлять, не мотивировать. Я настолько подключаюсь к тому, что происходит на трассе, что так или иначе какая-нибудь мышца проработается, какая-нибудь икра включится, какая-нибудь ягодичная мышца да екнет. Так что просто смотреть наше шоу — это уже отчасти фитнес. И уверена, что мы не одну сладкую попку с булочкой в руке подняли с дивана», — сказала Дергилева.

Они возвращаются: 9 экс-участников &laquo;Суперниндзя. Дети&raquo;, которые появятся в&nbsp;новом сезоне.Они возвращаются: 9 экс-участников «Суперниндзя. Дети», которые появятся в новом сезоне

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