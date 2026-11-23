Венсану Касселю — 60 лет: лучшие роли от «Ненависти» до «Черного лебедя»

Венсан Кассель умеет играть жестких и опасных мужчин, обаятельных авантюристов и героев, чьи настоящие мотивы раскрываются далеко не сразу. За годы карьеры он успел поработать с Гаспаром Ноэ, Дэвидом Кроненбергом и Дарреном Аронофски.

В день 60-летия Касселя вспоминаем десять заметных ролей, которые помогли ему стать одним из самых узнаваемых французских актеров своего поколения.

Ненависть

Год выхода: 1995.

Жанр: драма, криминал.

Страна: Франция.

Режиссер: Матье Кассовиц.

В главных ролях: Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи, Абдель Ахмед Гегги.

Рейтинг Кинопоиска: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Ненависть», режиссер Матье Кассовиц, Gramercy Pictures, Canal+.

Фильм Матье Кассовица рассказывает об одном дне из жизни трех друзей из парижского пригорода. После беспорядков и столкновений с полицией Винс, Юбер и Саид пытаются разобраться в происходящем вокруг, но напряжение постепенно нарастает. В центре истории — Винс, вспыльчивый молодой человек, который находит полицейский револьвер и начинает думать о мести.

«Ненависть» стала одной из первых больших работ Касселя и принесла ему международное признание. Актер убедительно передал всю нервозность, агрессию и внутреннюю растерянность своего героя, за внешней бравадой которого скрывается страх. Сама же картина получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале.

Квартира

Год выхода: 1996.

Жанр: мелодрама, детектив, триллер, драма.

Страна: Франция, Испания, Италия.

Режиссер: Жиль Мимуни.

В главных ролях: Венсан Кассель, Моника Беллуччи, Роман Боринже, Жан-Филипп Экоффе, Сандрин Киберлен.

Рейтинг Кинопоиска: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Квартира», режиссер Жиль Мимуни, Les Films Alain Sarde, Cinemien.

Макс готовится к важной деловой поездке и собирается жениться, но случайная встреча в кафе меняет его планы. Он замечает Лизу, которая когда-то внезапно исчезла из его жизни. Попытка выяснить, где она находится, приводит героя к загадочной квартире и череде событий, в которых воспоминания, случайности и обман постепенно переплетаются. Впрочем, чем дальше Макс заходит в своих поисках, тем сложнее ему понять, что происходит на самом деле.

Кассель играет человека, который не может отпустить прошлое и готов рискнуть настоящим ради возможности вернуть прежнюю любовь. Особенно интересно наблюдать за его экранной химией с Моникой Беллуччи: на тот момент актеры были одной из самых заметных пар французского кино, а «Квартира» стала одной из их ранних совместных работ.

Доберман

Год выхода: 1997.

Жанр: боевик, криминал.

Страна: Франция.

Режиссер: Ян Кунен.

В главных ролях: Венсан Кассель, Чеки Карио, Моника Беллуччи, Ромен Дюрис, Антуан Баслер.

Рейтинг Кинопоиска: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Доберман», режиссер Ян Кунен, PolyGram Filmed Entertainment.

Ян по прозвищу Доберман возглавляет банду, которая грабит банки и держит в страхе Париж. Против преступников выступает комиссар Кристини — жестокий и не менее опасный, чем сами гангстеры, полицейский. Он начинает охоту на банду, и противостояние быстро обостряется. При этом ни одна из сторон не собирается отступать.

Кассель предстает в образе харизматичного и совершенно беспринципного преступника. «Доберман» заметно отличается от более сдержанных драм в его фильмографии: это динамичный криминальный боевик с яркой стилистикой и жесткими сценами. Фильм также интересен участием Моники Беллуччи и Ромена Дюри, для которого эта работа стала одной из ранних заметных ролей.

Братство волка

Год выхода: 2001.

Жанр: ужасы, боевик, триллер, драма, приключения.

Страна: Франция.

Режиссер: Кристоф Ган.

В главных ролях: Самюэль Ле Бьян, Венсан Кассель, Эмили Декенн, Моника Беллуччи, Марк Дакаскос.

Рейтинг Кинопоиска: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Братство волка», режиссер Кристоф Ган, StudioCanal, Metropolitan Filmexport.

Действие разворачивается во Франции XVIII века. В провинции Жеводан происходят загадочные убийства, которые приписывают неизвестному чудовищу. Разобраться в происходящем король Людовик XV поручает ученому и рыцарю Грегуару де Фронсаку, а помогает ему друг Мани. Однако расследование постепенно выводит героев на след людей, которые могут быть связаны с убийствами. За историей о чудовище скрываются интриги, религиозный фанатизм и борьба за власть.

Кассель играет Жан-Франсуа де Моранжиса — аристократа, чье присутствие добавляет истории напряжения. «Братство волка» интересно сочетает исторический детектив, мистический хоррор, приключенческое кино и боевые сцены. Для Касселя это возможность выйти за рамки привычного образа современного преступника и попробовать себя в костюмированной постановке.

Необратимость

Год выхода: 2002.

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, мелодрама.

Страна: Франция.

Режиссер: Гаспар Ноэ.

В главных ролях: Венсан Кассель, Моника Беллуччи, Альбер Дюпонтель, Филипп Наон, Жо Престиа.

Рейтинг Кинопоиска: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Необратимость», режиссер Гаспар Ноэ, Lions Gate Films.

Фильм Гаспара Ноэ рассказывает о трагедии, которая разрушает жизнь нескольких людей. История начинается с жестокого преступления: Маркус пытается найти виновного и отомстить за случившееся с его возлюбленной Алекс. При этом события разворачиваются в обратной хронологии, поэтому зритель постепенно узнает, что именно привело героев к страшной развязке. Такой прием меняет восприятие истории: причины поступков становятся понятны лишь по мере развития событий.

«Необратимость» — одна из самых тяжелых работ в фильмографии Касселя. Его Маркус проходит путь от беззаботного мужчины до человека, одержимого местью. Экранный дуэт с Моникой Беллуччи делает историю еще более личной, а радикальная форма повествования и шокирующие сцены превратили фильм в одну из самых обсуждаемых картин начала 2000-х.

Порок на экспорт

Год выхода: 2007.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Страна: Великобритания, Канада, США.

Режиссер: Дэвид Кроненберг.

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Наоми Уоттс, Венсан Кассель, Армин Мюллер-Шталь, Шинейд Кьюсак.

Рейтинг Кинопоиска: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Порок на экспорт», режиссер Дэвид Кроненберг, Focus Features.

В Лондоне акушерка Анна получает дневник девушки, умершей во время родов, и пытается выяснить, что произошло с ее семьей. Записи приводят женщину к криминальной группировке, связанной с русской мафией. Среди ее участников — Кирилл, сын влиятельного авторитета Семена. Он ведет себя непредсказуемо, легко выходит из себя и постоянно пытается заслужить одобрение отца, даже когда это требует от него жестоких поступков.

Кассель играет одного из самых противоречивых персонажей фильма. Его Кирилл — избалованный наследник криминальной империи, в котором жестокость соседствует с уязвимостью и потребностью в признании. В компании Вигго Мортенсена и Армина Мюллер-Шталя актер не теряется и хорошо справляется со своей ролью.

Враг государства №1

Год выхода: 2008.

Жанр: триллер, драма, криминал, биография.

Страна: Франция, Канада, Италия.

Режиссер: Жан-Франсуа Рише.

В главных ролях: Венсан Кассель, Сесиль де Франс, Жерар Депардье, Жиль Леллуш, Людивин Санье, Матье Амальрик.

Рейтинг Кинопоиска: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Враг государства №1», режиссер Жан-Франсуа Рише, Path? Distribution.

Две части криминальной дилогии рассказывают о Жаке Мерине — французском гангстере, который в 1960-1970-х годах прославился дерзкими ограблениями, побегами из тюрем и постоянными столкновениями с полицией. Первая картина показывает его становление и превращение в одного из самых разыскиваемых преступников Франции, а вторая продолжает историю, сосредотачиваясь на поздних годах жизни Мерина. Вместе фильмы охватывают основные этапы его криминальной карьеры.

Для Касселя это одна из самых масштабных ролей. Ради образа Жака Мерина актер заметно изменился физически, а сам персонаж потребовал от него большого актерского диапазона. Кассель убедительно показывает разные стороны французского гангстера — от обаяния и авантюризма до жестокости и самоуверенности.

Черный лебедь

Год выхода: 2010.

Жанр: драма, триллер.

Страна: США.

Режиссер: Даррен Аронофски.

В главных ролях: Натали Портман, Мила Кунис, Венсан Кассель, Барбара Херши, Вайнона Райдер.

Рейтинг Кинопоиска: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Черный лебедь», режиссер Даррен Аронофски, Fox Searchlight Pictures.

Нина — прилежная балерина, которая получает шанс исполнить главную партию в постановке «Лебединого озера». Однако для роли ей необходимо воплотить не только невинный образ Белого лебедя, но и его противоположность — соблазнительного Черного. Под давлением конкуренции, требований руководства и собственных страхов героиня постепенно теряет связь с реальностью. Работа над спектаклем становится для нее все более тяжелым испытанием.

Кассель играет Тома Леруа — художественного руководителя балетной труппы, который требует от Нины раскрепоститься и выйти за пределы привычной техники. Хотя роль Касселя не главная, актер хорошо вписывается в тревожную атмосферу фильма. «Черный лебедь» получил пять номинаций на «Оскар», а Натали Портман выиграла награду за лучшую женскую роль.

Мой король

Год выхода: 2015.

Жанр: драма, мелодрама.

Страна: Франция.

Режиссер: Майвенн.

В главных ролях: Венсан Кассель, Эмманюэль Берко, Луи Гаррель, Изильд Ле Беско.

Рейтинг Кинопоиска: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Мой король», режиссер Майвенн, StudioCanal.

Тони знакомится с Джорджио — обаятельным и уверенным в себе мужчиной, который быстро становится центром ее жизни. Их отношения развиваются стремительно: страсть сменяется ревностью, взаимное притяжение — болезненными конфликтами, а попытки сохранить любовь приводят к постоянным ссорам. После тяжелого расставания героине предстоит заново собрать себя и понять, почему отношения, которые когда-то казались счастливыми, принесли столько боли.

Кассель играет Джорджио с привычной харизмой, но за внешним обаянием его героя скрываются эгоизм и непостоянство. Это непривычная для актера роль: вместо криминального персонажа он исполняет героя психологической мелодрамы, чьи отношения с возлюбленной становятся центральной темой фильма.

Красавица и чудовище

Год выхода: 2014.

Жанр: фэнтези, триллер, драма, мелодрама, семейный.

Страна: Франция, Германия, Испания.

Режиссер: Кристоф Ган.

В главных ролях: Венсан Кассель, Леа Сейду, Андре Дюссолье, Эдуардо Норьега, Одри Лами.

Рейтинг Кинопоиска: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Красавица и чудовище», режиссер Кристоф Ган, Path? Distribution

В новой версии знаменитой сказки Белль оказывается в замке загадочного Чудовища, которое предлагает ей сделку в обмен на спасение отца. Постепенно девушка узнает историю хозяина дворца и понимает, что за пугающей внешностью скрывается человек, проклятый из-за собственных ошибок. Белль предстоит узнать его ближе и разобраться, что именно привело к превращению.

Касселю досталась непростая задача — передать характер Чудовища, чье лицо скрыто под сложным гримом и компьютерными эффектами. В паре с Леа Сейду он создает более мрачную и драматичную версию знакомой сказки. При этом режиссер Кристоф Ган уделяет большое внимание визуальной стороне истории: роскошным декорациям, фантастическим пейзажам и готической атмосфере.