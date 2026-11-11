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Умер Стейси Кич: актеру из сериалов Майк Хаммер и Побег было 85 лет
Звезды и кино

11 ноября, 20:15

1 мин.

Умер звезда «Майка Хаммера» и «Побега» Стейси Кич

Руслан Разин
Автор
Умер звезда «Майка Хаммера» и «Побега» Стейси Кич
Фото Кадр из фильма «Девятая конфигурация», реж. Уильям Питер Блэтти, Warner Bros.

Американский актер Стейси Кич умер в возрасте 85 лет. Он скончался во вторник, 10 ноября, у себя дома в польском Магдаленке. О смерти сообщило Associated Press со ссылкой на супругу артиста Малгожату Томасси Кич.

По словам супруги, актер умер после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием сердца и сердечной недостаточностью.

Кич получил широкую известность благодаря роли частного детектива Майка Хаммера на телевидении. Среди его работ — фильмы «Девятая конфигурация» и «Небраска», а также сериалы «Побег» и «Голубая кровь». В театре он прославился исполнением шекспировских ролей и получил номинацию на премию «Тони».

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