Умер звезда «Майка Хаммера» и «Побега» Стейси Кич

Американский актер Стейси Кич умер в возрасте 85 лет. Он скончался во вторник, 10 ноября, у себя дома в польском Магдаленке. О смерти сообщило Associated Press со ссылкой на супругу артиста Малгожату Томасси Кич.

По словам супруги, актер умер после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием сердца и сердечной недостаточностью.

Кич получил широкую известность благодаря роли частного детектива Майка Хаммера на телевидении. Среди его работ — фильмы «Девятая конфигурация» и «Небраска», а также сериалы «Побег» и «Голубая кровь». В театре он прославился исполнением шекспировских ролей и получил номинацию на премию «Тони».