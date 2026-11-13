Звезда «Физрука» Даниил Вахрушев впервые станет отцом

Актер Даниил Вахрушев, известный по роли Усача в сериале «Физрук», впервые станет отцом. Он поделился снимками совместной фотосессии с возлюбленной Елизаветой Ефремовой. На фотографиях пара сообщила о предстоящем пополнении в семье.

Вахрушев и Ефремова познакомились на съемках спортивного фильма «Хоккейные папы», который вышел в 2023 году. Елизавета работала ассистентом по актерам, а Даниил снимался в картине. В совместном интервью журналу «Атмосфера» в 2025 году они рассказывали, что сблизились уже после премьеры фильма: Елизавета первой написала актеру, и вскоре у них начались отношения.

Фото Личный аккаунт Даниила Вахрушева, соцсети

Тогда же пара призналась, что мечтает о большой семье. По словам Вахрушева, они уже называли друг друга мужем и женой, хотя официально брак на момент интервью не зарегистрировали. Актер говорил, что хотел бы сделать Елизавете запоминающееся предложение.