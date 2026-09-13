Кто из спортсменов участвует в новом сезоне «Форта»: олимпийские чемпионы, звезды НХЛ и футбола

Сегодня, 13 сентября, на СТС выходит второй сезон приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды». Участникам предстоит проходить испытания на высоте и воде, взаимодействовать с животными, решать головоломки и выполнять задания на скорость, ловкость и выносливость.

Среди героев нового сезона — олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Стэнли, известные футболисты, фигуристы и пловцы. Рассказываем, кто из звезд спорта появился в «Форте» и какими достижениями они известны.

Светлана Ромашина

Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и 21-кратная чемпионка мира. После завершения спортивной карьеры она стала тренером.

Перед участием в «Форте» Ромашина рассказала, что настроена на победу.

Фото Пресс-служба СТС

«Говорят, главное — участие, а вот для олимпийцев главное — победа», — отметила спортсменка.

При этом высота Ромашину не пугает: спортсменка рассказывала о прыжках с парашютом и парапланом. Гораздо неприятнее для нее змеи и насекомые.

Дмитрий Сычев

Бывший нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива». В составе железнодорожников Дмитрий Сычев становился чемпионом России, а со сборной завоевал бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Фото Пресс-служба СТС

После завершения игровой карьеры Сычев активно работает в медиа: участвует в футбольных шоу и подкастах, а также снимался в кино. Среди его увлечений — серфинг и вейкбординг.

Александр Легков

Лыжник Александр Легков стал олимпийским чемпионом Сочи-2014 в марафоне на 50 км, а также завоевал серебро в эстафете. Еще одно крупное достижение спортсмена — победа в многодневной гонке «Тур де Ски».

Фото Пресс-служба СТС

Легков считает, что даже чемпион может испытывать страх, но постарается справиться с ним и не показать паники.

«Я не думаю, что чемпионы это покажут. Даже если внутри она случится, сделают все, чтобы справиться с собой», — отметил спортсмен.

Руслан Нигматуллин

Еще один представитель футбола — бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. Он трижды становился чемпионом страны, а в 2001 году был признан лучшим футболистом России.

Фото Пресс-служба СТС

После футбольной карьеры Нигматуллин занялся музыкой и начал выступать как диджей.

Евгений Рылов

Пловец Евгений Рылов дважды выиграл Олимпийские игры в Токио на дистанциях на спине. Также в его активе победы на чемпионатах мира и Европы.

На съемках спортсмен оказался в привычном для себя окружении — действие проходило посреди Финского залива. Правда, перспектива оказаться непосредственно в нем Рылова не особенно радовала.

Фото Пресс-служба СТС

«В море я не особо хочу, если честно, там ведь холодно. А так, конечно, воду люблю», — признался Рылов.

Перед неизвестными испытаниями спортсмену, по его словам, помогают концентрация и внутренний настрой.

Дмитрий Тарасов

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов большую часть карьеры провел в московском «Локомотиве». Вместе с клубом он становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

Фото Пресс-служба СТС

После завершения профессиональной карьеры Тарасов стал одним из сооснователей медиафутбольного клуба «Родина Медиа», ведет блог и участвует в телевизионных проектах.

Татьяна Волосожар

Татьяна Волосожар дважды стала олимпийской чемпионкой Сочи-2014 — в парном катании и командных соревнованиях. Также фигуристка выигрывала чемпионат мира и четыре раза становилась чемпионкой Европы.

Участие в «Форте» Волосожар назвала своей детской мечтой. При этом особенно неприятны фигуристке насекомые.

Фото Пресс-служба СТС

«Терпеть не могу насекомых, особенно сороконожек, и уже подозреваю, что именно их мне и дадут», — рассказала Волосожар.

Фигуристка завершила карьеру в большом спорте, однако продолжает участвовать в ледовых шоу.

Андрей Мостовой

В отличие от многих других участников нового сезона Андрей Мостовой продолжает профессиональную футбольную карьеру. Он выступает за московский «Локомотив» и сборную России.

Фото Пресс-служба СТС

Мостовой — неоднократный чемпион России. На поле он преимущественно действует на фланге атаки.

Михаил Сергачев

Хоккеист Михаил Сергачев дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российский защитник продолжает карьеру в НХЛ.

В «Форте» Сергачев оказался в команде с другими известными спортсменами и сразу определил для себя привычную роль.

Фото Пресс-служба СТС

«Я же защитник, обычно подчищаю за нападающими, так что буду наблюдать, чтобы все были в порядке. А если кто-то упадет, то подхвачу», — рассказал Сергачев.

При этом хоккеист признался, что не хотел бы столкнуться со змеями и тараканами, а также с испытаниями, связанными с высотой и темнотой.

Александр Кержаков

Александр Кержаков — один из самых известных российских футболистов своего поколения. В России он выступал прежде всего за «Зенит», с которым трижды становился чемпионом страны. Кроме того, вместе с испанской «Севильей» нападающий выигрывал Кубок УЕФА.

Фото Пресс-служба СТС

После завершения игровой карьеры Кержаков работал главным тренером нескольких футбольных клубов.

Алена Косторная

Фигуристка Алена Косторная стала чемпионкой Европы в 2020 году и выигрывала финал Гран-при. С 2023 года она выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей.

Косторная рассказала, что боится летать на самолете. А перед поездкой на съемки муж фигуристки попросил ее об одном.

Фото Пресс-служба СТС

«Пожалуйста, ничего себе не сломай!» — вспомнила слова мужа Косторная.

По словам фигуристки, справляться со страхом ей помогают глубокий вдох и выдох и попытка переключиться на позитивные мысли.

Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин также четыре раза выигрывал чемпионат мира и трижды становился чемпионом Европы.

Фото Пресс-служба СТС

После завершения соревновательной карьеры фигурист продолжил выступать в ледовых шоу, работает на телевидении, в театре и кино.

Владислав Гавриков

Хоккеист Владислав Гавриков стал олимпийским чемпионом в 2018 году и дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира. Сейчас защитник выступает в НХЛ.

Фото Пресс-служба СТС

Для Гаврикова «Форт» стал первым опытом участия в подобном телепроекте. При этом спортсмен считает, что привычные хоккейные навыки могут оказаться бесполезными перед некоторыми испытаниями.

«Если окажусь перед своим страхом, то просто закрою глаза и прыгну, потому что мои спортивные навыки, думаю, здесь никак не помогут: если с тараканами на скорость придется соревноваться, то ничего не спасет», — рассказал Гавриков.