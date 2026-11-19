Netflix запустил реалити «Выиграй торговый центр»: десять команд поборются за миллион долларов

18 ноября на Netflix вышло реалити-шоу «Выиграй торговый центр», участники которого должны поселиться в торговом центре и побороться за контроль над его магазинами. Победителям достанется миллион долларов.

В соревновании участвуют десять команд. Им предстоит захватывать торговые точки, увеличивать свои возможности для покупок, договариваться с другими участниками и мешать соперникам. Победа зависит не только от умения выбирать товары, но и от стратегии и способности выстраивать союзы.

Ведущей стала Хейли Бейли. В отдельных испытаниях появятся Джонатан Ван Несс, Кит Ли, Салиш Мэттер.