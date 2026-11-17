MrBeast соберет участников из 196 стран в третьем сезоне Beast Games

Prime Video представил тизер третьего сезона Beast Games, который получил подзаголовок World Champions. Премьера назначена на 16 декабря 2026 года. В новом сезоне участники из 196 стран будут бороться за приз в пять миллионов долларов.

Соревнования развернутся на нескольких площадках, в том числе в римском Колизее и на стадионе с десятками тысяч зрителей. В день премьеры выйдут три эпизода, после чего сервис будет выпускать по две серии в неделю. Финальный выпуск запланирован на 13 января 2027 года.

Первый сезон шоу MrBeast стал самым просматриваемым несценарным проектом стриминга: за первые 25 дней его посмотрели 50 млн зрителей. Третий сезон продолжит формат масштабных испытаний, но сделает акцент на международном соревновании.