MrBeast соберет участников из 196 стран в третьем сезоне Beast Games
Prime Video представил тизер третьего сезона Beast Games, который получил подзаголовок World Champions. Премьера назначена на 16 декабря 2026 года. В новом сезоне участники из 196 стран будут бороться за приз в пять миллионов долларов.
Соревнования развернутся на нескольких площадках, в том числе в римском Колизее и на стадионе с десятками тысяч зрителей. В день премьеры выйдут три эпизода, после чего сервис будет выпускать по две серии в неделю. Финальный выпуск запланирован на 13 января 2027 года.
Первый сезон шоу MrBeast стал самым просматриваемым несценарным проектом стриминга: за первые 25 дней его посмотрели 50 млн зрителей. Третий сезон продолжит формат масштабных испытаний, но сделает акцент на международном соревновании.
Последние новости
19 ноя 13:00
14 ноя 13:00
14 ноя 12:30