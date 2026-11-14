Магическая Москва и война древних кланов: все, что известно о сериале «Тайный город»

Российские кинематографисты продолжают обращаться к отечественной фантастике, которая раньше долгое время мелькала преимущественно на страницах книг. Одним из новых проектов стал «Тайный город» — экранизация известного цикла Вадима Панова, в котором современная Москва соседствует с миром магии, древних цивилизаций и тайных организаций. Авторы обещают соединить фэнтези с криминальным детективом, а знакомые городские улицы превратить в территорию противостояния могущественных кланов. Рассказываем все, что известно о сериале, его создателях и литературной основе.

Сюжет сериала

Главный герой сериала — москвич Артем Головин, который работает в автосалоне и ведет вполне обычную жизнь. Все меняется, когда молодой человек случайно становится обладателем магического артефакта и узнает о существовании другой Москвы, скрытой от большинства горожан. Здесь уже много веков живут представители трех могущественных домов — Навь, Чудь и Ведь (в оригинале — Людь), которые постоянно борются за влияние. Неожиданная находка Артема привлекает внимание древних кланов, и парень оказывается втянут в их противостояние.

Параллельно развивается детективная история. Полицейский Андрей Корнилов расследует загадочное происшествие в центре столицы, а затем выходит на след опасного преступника. Постепенно он обнаруживает связь между происходящими убийствами и миром, о существовании которого обычные люди даже не подозревают.

Фото Кадр из сериала «Тайный город», реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников, Медиаслово.

На чем основан сериал

В основу «Тайного города» лег одноименный цикл романов российского писателя-фантаста Вадима Панова, первая книга которого, «Войны начинают неудачники», вышла в 2001 году. За четверть века автор создал одну из крупнейших отечественных вселенных городского фэнтези, насчитывающую более 40 произведений. В интервью Панов рассказал, что первоначально придумал не сюжет, а сам мир: отдельные персонажи постепенно превратились в целые семьи и древние цивилизации, а затем писатель решил добавить в историю магию.

Новый сериал не станет дословной экранизацией романа. Режиссер Андрей Туманов объяснял, что создатели решили сместить акцент с классического городского фэнтези на криминальный детектив. Основой повествования станут ограбление, расследования, поиски убийцы и столкновения различных группировок, а фантастические элементы будут развивать эту историю. По словам постановщика, магия здесь выступает ресурсом, за который борются представители трех древних домов. При этом точный масштаб изменений книжного сюжета станет понятен только после премьеры.

Фото Кадр из сериала «Тайный город», реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников, Медиаслово.

Предыдущая экранизация

«Тайный город» уже пытались перенести на экран. В 2014 году вышла первая экранизация произведений Вадима Панова, режиссером которой стал Алексей Мохов. Сериал с Павлом Прилучным, Игорем Жижикиным и Александрой Флоринской продержался три сезона и завершился в 2015 году.

Предыдущая экранизация получила преимущественно сдержанные и негативные отзывы зрителей: сериал критиковали за слабые спецэффекты, сценарий и отступления от оригинальных книг Вадима Панова. На «Кинопоиске» его рейтинг составляет 5,4 балла из 10 на основе более 9 тысяч оценок, а на IMDb — 4,6 балла. При этом второй сезон зрители приняли несколько теплее — на «Кинопоиске» он получил 6,5 балла.

Новая версия абсолютно никак не связана с предыдущей адаптацией сюжетно: создатели заново обращаются к оригинальным романам, предлагают другой актерский состав и собственное прочтение фантастического мира. Остается надеяться, что новая экранизация не повторит ошибок своего предшественника.

Фото Кадр из сериала «Тайный город» (2014), реж. Александр Мохов, РЕН ТВ.

Путаница с названиями дома Людь/Ведь

Одним из спорных решений новой экранизации «Тайного города» стало изменение названия одного из Великих домов. В оригинальных романах Вадима Панова королева Всеслава возглавляет дом Людь, известный также как Зеленый Дом. Однако в первых официальных материалах летом 2025 года вместо него фигурировал дом Ведь, специально придуманный для сериала. Изменился и внешний облик правительницы: Юлия Пересильд рассказала в интервью, что создатели отказались от традиционного зеленого цвета в пользу красного, символизирующего страсть и любовь. При этом в более поздних анонсах 2026 года снова используется название Людь. Почему авторы вернулись к книжному варианту в рекламных материалах и какое название по итогу прозвучит в самом сериале, пока неизвестно.

Фото Кадр из сериала «Тайный город», реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников, Медиаслово.

Создатели сериала

Режиссерами «Тайного города» стали Андрей Туманов («Фарма», Gypsy) и Николай Рыбников («Трудные подростки», «Чекаго»). Сценарий написали Александр Талал («Пищеблок», «Обоюдное согласие»), Маруся Трубникова («Последний министр», «Беспринципные») и Виктория Островская («Постучись в мою дверь в Москве», «Химичка»).

Оператором-постановщиком выступил Улугбек Хамраев («Мажор», «Вампиры средней полосы»), за декорации отвечала художник-постановщик Юлия Чарандаева («Кракен», «Радар»), а костюмы создавала Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране чудес»). Художником по гриму стала Татьяна Шайгарданова.

Фото Кадр из сериала «Тайный город», реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников, Медиаслово.

Актеры сериала

Главные роли исполнили Олег Савостюк («Снегирь», «Игры», «Дайте шоу»), Милош Бикович («Холоп», «Балканский рубеж», «Отель Элеон»), Юлия Пересильд («Вызов», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река»), Юрий Колокольников («Игра престолов», «Мастер и Маргарита», «Белый лотос»), Диана Пожарская («Отель Элеон», «Кракен», «Чемпион мира»), Алексей Гуськов («Граница. Таежный роман», «Турецкий гамбит», «Кракен»), Андрей Мерзликин («Бумер», «Брестская крепость», «Игра»), Игорь Верник («Кухня», «Жуки») и Лолита Таборко («За полчаса до весны», «Павел. Первый и последний», «Полдень»).

Актер Роль Олег Савостюк Артем Головин Лолита Таборко Лена Милош Бикович Кортес Юлия Пересильд Всеслава Игорь Верник Алик Юшлаков Диана Пожарская Эмма Юрий Колокольников Сантьяга Сергей Шакуров Лев Серебрянц Иван Добронравов Байкал Лео Канделаки Любомир Алексей Гуськов Андрей Корнилов Евгений Чебатков Лебедь Денис Шведов Секира Андрей Мерзликин Франц де Гир Павел Чинарев Ортега Александра Ревенко Ярослава Петар Зекавица Мечеслав

Фото Кадр из сериала «Тайный город», реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников, Медиаслово.

Где и как проходили съемк и

Съемки «Тайного города» проходили в Москве в 2025 году и завершились в декабре. Создатели использовали как известные достопримечательности столицы, так и специально построенные декорации на кинозаводе «Москино». Одной из главных площадок стал парк «Зарядье», который по сюжету превратился в территорию древнего дома Людь/Ведь. В Москва-Сити расположилась резиденция Нави, а Северный речной вокзал стал одним из основных пространств дома Чудь.

Кроме того, съемочная группа работала в МГУ, сталинской высотке на Кудринской площади, на Даниловском рынке и в англиканской церкви Святого Андрея. Режиссер Андрей Туманов рассказывал, что разные здания соединяли с помощью монтажа, создавая из реальных московских локаций единую архитектуру фантастического города. Постановщик хотел сохранить узнаваемость столицы, чтобы зрители могли увидеть знакомые улицы и представить, что за обычными фасадами скрывается совершенно другой мир.

Фото Кадр из сериала «Тайный город», реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников, Медиаслово.

Музыкальное сопровождение сериала

Отдельную роль в «Тайном городе» сыграет музыка. Для сериала подготовили специальный саундтрек, над которым работали ICEGERGERT, Минаева, Лео Канделаки, Kiza и ГРАНЖ. В октябре 2026 года композиции представили на закрытом концерте в «Электротеатре «Станиславский», а позднее начали постепенно выпускать на музыкальных платформах. Первым появился трек ICEGERGERT «Тайный город», за которым последуют другие песни из проекта. Полный сборник выйдет в день премьеры сериала.

Музыкант ГРАНЖ рассказал в интервью, что для «Тайного города» ему поручили написать композицию для сцен погонь и сражений. Первые три песни не подошли, и только четвертый вариант создатели решили оставить. Исполнитель признался, что к последней попытке уже разозлился и вложил в запись все накопившиеся эмоции. В результате в сериале прозвучат сразу три его композиции.

Фото Кадр из сериала «Тайный город», реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников, Медиаслово.

Когда выйдет сериал

Премьера «Тайного города» состоится 23 ноября 2026 года. Первый сезон состоит из восьми серий продолжительностью около 50 минут каждая. Новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг, по одной серии в день.

Фото Кадр из сериала «Тайный город», реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников, Медиаслово.

Расписание выхода серий

Серия Дата выхода День недели 1 серия 23 ноября 2026 Понедельник 2 серия 24 ноября 2026 Вторник 3 серия 25 ноября 2026 Среда 4 серия 26 ноября 2026 Четверг 5 серия 30 ноября 2026 Понедельник 6 серия 1 декабря 2026 Вторник 7 серия 2 декабря 2026 Среда 8 серия (финал) 3 декабря 2026 Четверг

Финальный трейлер сериала