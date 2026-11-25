Маски слетают: каким получился старт 2-го сезона сериала «Как приручить лису»

Недавно стартовал второй сезон отечественного сериала «Как приручить лису». Детективный триллер продолжил историю дочери маньяка Дины и мужчины, который ее спас. Его зовут Александр. Он работает зоопсихологом. В новом сезоне на Новосибирск, в котором разворачиваются события сериала, вновь обрушилось пугающее событие.

Сюжет 2-го сезона сериала «Как приручить лису»

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Действие второго сезона развернулось спустя полгода после финала первой части. Дина, застрелившая собственного отца и сбежавшая в неизвестном направлении, все это время не выходила на связь. Александр продолжил заниматься поисками девушки, однако они не давали результата. Но неожиданно зоопсихолог получил от нее телефонный звонок. Дина плакала, просила прощения за совершенные поступки и говорила, что натворила много ужасных вещей. Александр попытался выяснить, где находится девушка, но разговор внезапно оборвался.

Миронов обратился за помощью к следователю Виктору Тамалину. Тот отследил сигнал и выяснил, что звонок поступил из загородного особняка семьи Скрябиных. Вместе с оперативниками полицейский прибыл на точку. Там Тамалин обнаружили два трупа. Ими оказались пожилой мужчина по имени Николай Скрябин и его дочь Оксана. При этом у девушки был ребенок-младенец, который бесследно исчез. Все улики, включая записи с камер, указывали на причастность Дины к преступлению. Но Александр не верил, что девушка, которая ранее уже лишала человека жизни, способна на такое убийство.

В любом случае ситуация получила неожиданный поворот. На пороге дома Миронова обнаружили пропавшего ребенка. Младенец был завернут в лисью шубу, а на его спине кто-то нарисовал кровью глаз.

Фото Кадр из сериала «Как приручить лису», реж. Юлиана Закревская, Okko, студия «Место силы» и Originals Production

Далее зрителю показали отца Дины и по совместительству маньяка Олега Карачаева. Выяснилось, что его ранили и он находится в тюремной больнице. Тамалин попытался получить от маньяка информацию о местонахождении девушки. Однако Карачаев пошел в отказ и не стал сотрудничать со следствием. Но зато он проронил очень важную фразу. Он предупредил, что никто на самом деле не знает его дочь и что она прекрасно умеет притворяться.

Параллельно с расследованием зрителям раскрыли подробности жизни Дины после побега. Оказавшись без дома, девушка скиталась по улицам, пока не познакомилась с Оксаной Скрябиной. Женщина приютила незнакомку, предложив ей присматривать за маленьким сыном Ваней и помогать ухаживать за пожилым отцом. Постепенно Дина привыкла к новой семье, а Оксана заботилась о ней. Однако все идти гладко не может и все тайное становится явным. Скрябина узнала, что ее помощница — дочь маньяка. Сначала она хотела выгнать девушку, но в итоге разрешила остаться.

Тем временем поисками Дины занимались ее бабушка Елена и дедушка Геннадий. Последний даже объявил вознаграждение в 3 миллиона рублей за информацию о местонахождении Дины. Вскоре с ним связался неизвестный мужчина, заявивший, что знает, где находится девушка. В качестве доказательства он показал фотографию Дины с незнакомцем и потребовал выплатить деньги.

Фото Кадр из сериала «Как приручить лису», реж. Юлиана Закревская, Okko, студия «Место силы» и Originals Production

К концу второй серии расследование получило новые зацепки. Криминалисты установили происхождение лисьей шубы, в которую был завернут младенец. Они выяснили, что она принадлежала семье Скрябиных. А одна из сотрудниц дома подтвердила, что Дина действительно прожила там около полугода. Но что именно произошло в особняке, пока неясно.

Также в этом сезоне уделили больше внимания романтическим линиям. Александр продолжал заботиться о ручной лисе Раисе, но его привязанность к животному сильно раздражала его девушку Наташу. Женщина хотела переехать в городскую квартиру и настаивала на том, чтобы Миронов отдал питомца на звероферму. Естественно, Александр был недоволен таким ультиматумом. Из-за этого отношения пары начали ухудшаться. Также романтическая линия появилась у Тамалина. Следователь познакомился с адвокатом Лерой. Но и в их отношениях не все так гладко.

Какими получились первые две серии

Из хорошего стоит отметить, что создатели не стали затягивать вступление и сразу погрузили зрителей в новое расследование. Оно оказалось довольно запутанным. Интересно наблюдать за изменением образа Дины. В прошлом сезоне ее показывают зрителям как жертву, но в этой части оказывается, что не все так просто. Именно слова Карачаева посеяли интригу в сериале. Поэтому картину интересно смотреть и ждать подтверждения или опровержения сказанной маньяком фразы.

Фото Кадр из сериала «Как приручить лису», реж. Юлиана Закревская, Okko, студия «Место силы» и Originals Production

Также следует похвалить актерский каст. К их игре нет нареканий. Единственное, в этом сезоне пока не хватает совместных кадров Дины и Александра. В прошлой части их симбиоз действительно радовал зрителей и веял некой теплотой. Здесь пока что герои не встретились. Но можно предположить, что все еще впереди.

Теперь к минусам. Повествование временами выглядит слегка запутанным из-за частых переходов между настоящим и прошлым. Кроме того, некоторые сюжетные линии, связанные с личной жизнью второстепенных персонажей, отвлекают от главной детективной истории. Поэтому чувство напряжения, которое положено триллерам, иногда пропадает.

И еще. Есть одна небольшая претензия, которая тянется с первого сезона. Это нейминг проекта. Понятное дело, что специально для второй части придумывать новое название никто не будет. Но «Как приручить лису» звучит так, словно иностранные мультипликаторы выпустили картину про этих животных. А российские локализаторы решили дать такое название, чтобы в памяти всплыло «Как приручить дракона» и всем захотелось глянуть нечто подобное. Но нет, сериал совершенно другого направления.

Стоит ли смотреть 2-й сезон сериала «Как приручить лису»

Первые две серии второго сезона оставляют приятное впечатление. Пока рано говорить, сможет ли продолжение встать на один уровень с первой частью, но основания для этого есть. К тому же новая детективная загадка вполне себе интригующая. Также очень интересно наблюдать за Диной и за развитием этого персонажа.

Фото Кадр из сериала «Как приручить лису», реж. Юлиана Закревская, Okko, студия «Место силы» и Originals Production

Но продолжению пока не хватает напряжения и насыщенности, которыми запомнился первый сезон. Некоторые второстепенные линии также выглядят избыточными.

Тем не менее поклонникам первой части определенно стоит дать продолжению шанс. А тем, кто еще не знаком с сериалом, лучше начать с первого сезона.

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