Главные дорамы осени: 12 самых ожидаемых новинок

Чем спасаться от осенней хандры? Конечно, хорошими историями. Чтобы вы не потерялись в бесконечном расписании премьер, собрали гид по главным дорамам сентября.

Победитель лотереи тоже ходит на работу

Дата выхода: 10 сентября.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Юн Ен-бин.

В главных ролях: Ли Джун-хек, Со Хен-у, О Дэ-хван, Пак По-ген, Ок Ча-ен.

Фото Кадр из сериала «Победитель лотереи тоже ходит на работу», реж. Юн Ен-бин, CJ ENM Studios, Bon Factory

В центре сюжета Гон Ын-тэ — уставший офисный трудоголик, который неожиданно срывает огромный джекпот в лотерею. Любой другой на его месте тут же сжег бы мосты, но рассудительный герой подсчитывает налоги, инфляцию и... решает продолжить ходить в офис. Обладая миллиардами на счету, он начинает смотреть на токсичную корпоративную культуру, капризы начальства и дедлайны совершенно другими глазами, превращая свою рутину в тонкую игру.

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Любовь, но не с тобой

Дата выхода: 12 сентября.

Жанр: мелодрама

Режиссер: Хван Сын-ги.

В главных ролях: Со Ган-джун, Ан Ын-джин, Ли Джу-ан, Чо А-рам, Ли Мин-джэ.

Фото Кадр из сериала «Любовь, но не с тобой», реж. Хван Сын-ги, Amazon Prime Video

Сюжет рассказывает историю Намгун Хо и Ли Ми До — пары, которая встречается уже 10 лет. За долгие годы их былая страсть уступила место привычке, глубокому доверию и рутине. Отношения героев оказываются на перепутье: им предстоит сделать выбор — наконец пожениться или окончательно расстаться.

Ситуация накаляется, когда в жизни каждого из них появляются новые люди, пробуждающие незнакомые, волнующие и пугающие чувства. Привычный мир долгосрочных отношений начинает трещать по швам, заставляя героев сомневаться, является ли их связь настоящей любовью или же это просто страх выйти из зоны комфорта.

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Скандал

Дата выхода: 18 сентября.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Чон Джи-у.

В главных ролях: Сон Е-джин, Чи Чхан-ук, Нана, Кан Чхан-хи, Хан Сон-хва.

Фото Кадр из сериала «Скандал», реж. Чон Джи-у, Netflix

Сюжет рассказывает об опасных светских играх корейской аристократии эпохи Чосон. Главные герои — влиятельная мадам Чо и ее кузен Чо Вон — заключают пари. Их цель — разрушить репутацию благочестивой и уважаемой в обществе вдовы. Чо Вон начинает сложную психологическую игру ради победы в споре, но ситуация выходит из-под контроля. В итоге легкомысленное пари оборачивается масштабным светским скандалом, который ломает жизни всех участников.

Похожие сериалы: «Великий соблазнитель», «Возлюбленный принцессы», «Запрет на браки в Чосоне».

Погружение к тебе

Дата выхода: 26 сентября.

Жанр: мелодрама, комедия, фэнтези.

Режиссер: Со Джэ-хен.

В главных ролях: Ким Джи-ен, Пак Со-хам, Чан Сэ-хек, Мун Сын-ю.

Фото Кадр из сериала «Погружение к тебе», реж. Со Джэ-хен, Disney+

Популярная актриса страдает от потери любимого человека. Однажды вместе со своим братом-близнецом она находит видеокамеру, способную перемещать людей во времени. Решив воспользоваться фантастическим шансом, девушка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить трагедию и переписать судьбу возлюбленного. Однако из-за неожиданного мистического сбоя брат с сестрой меняются телами.

Похожие сериалы: «Хватай Сон-джэ и беги», «Королева Чорин», «Мерцающий арбуз».

Мама сошла с ума

Дата выхода: 28 сентября.

Жанр: драма, семейный.

Режиссер: Сон Джун-хэ.

В главных ролях: Чон Мин-а, Дон Ха, Ким Хи-джон, Кан Ген-хон, Ким Ен-ок.

Фото Кадр из сериала «Мама сошла с ума», реж. Сон Джун-хэ, KBS1

В центре сюжета — матери с противоположными ценностями. Одна всю жизнь приносила себя в жертву ради благополучия семьи, без остатка растворяясь в заботе о детях. Другая — элегантная, успешная бизнес-леди, привыкшая жить исключительно ради собственных амбиций и желаний. Но как только их взрослые дети пересекаются на беспощадном поле боя модной индустрии, хрупкое семейное благополучие женщин начинает трещать по швам. В череде семейных кризисов, тайн прошлого и внезапно вспыхнувших чувств героям предстоит переосмыслить, что на самом деле означает быть настоящей семьей.

Похожие сериалы: «Железная семья», «Браво моей жизни», «Наши счастливые дни».

Между шагами

Дата выхода: 5 октября.

Жанр: мелодрама.

Режиссер: Ан Пхан-сок

В главных ролях: Чху Ен-у, Ким Со-хен, Ким Мин-сок, Со Джон-ен, Пак Хек-квон.

Фото Кадр из сериала «Между шагами», реж. Ан Пхан-сок, KT Studio Genie, Studio Genie

Романтическая драма о Пак Мин Джэ, бывшем перспективном пловце, который после ампутации ноги нашел себя в робототехнике, и Им Ю Джин, студентке факультета дизайна, которая после карьерного краха решает изменить жизнь и уходит в машиностроение. Оказавшись в стенах одной научной лаборатории, два глубоко раненых молодых человека вместе преодолевают жизненные трудности, создают инновационные протезы и учатся заново доверять людям.

Похожие сериалы: «Я приду, когда будет хорошая погода», «Весенняя ночь», «Двадцать пять, двадцать один».

Доктор Икс

Дата выхода: 9 октября.

Жанр: драма.

Режиссер: Ли Джон-ним.

В главных ролях: Ким Джи-вон, Ли Джон-ын, Сон Хен-джу, Ким У-сок.

Фото Кадр из сериала «Доктор Икс», реж. Ли Джон-ним, Studio Dragon, Studio S, Haijieum Studio

Остросюжетный медицинский нуар, рассказывающий о Ке Су-джон, независимом хирурге-фрилансере. Попав через специализированное агентство по найму на работу в престижную Университетскую больницу Гусо, она отказывается подчиняться жесткой внутренней иерархии и бюрократическим правилам. Полагаясь исключительно на свои безупречные хирургические навыки и принципиальность, Су-джон вступает в опасное противостояние с коррумпированным руководством клиники.

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Заряди меня

Дата выхода: 9 октября.

Жанр: мелодрама, комедия, фантастика.

Режиссер: Пак Су-вон.

В главных ролях: Ким Ен-гван, Чхэ Су-бин, Чон Хен-мин, Чха У-мин, Чон Джэ-гван.

Фото Кадр из сериала «Заряди меня», реж. Пак Су-вон, WhyNot Media, New Point

Сюжет рассказывает о Пэк Хо-ране, высокомерном наследнике огромного конгломерата, чья идеальная жизнь скрывает смертельный секрет: его искусственное сердце работает на исходе батареи, а времени на операцию почти нет. Судьба сталкивает его с На Бо-бэ, сценаристкой дорам, которая в детстве выжила после удара молнии и обрела способность генерировать электричество телом, из-за чего она вынуждена жить в изоляции и носить перчатки. Случайный поцелуй оборачивается тем, что Бо-бэ подзаряжает угасающее сердце Хо-рана, после чего он предлагает девушке-аккумулятору контракт, запускающий непредсказуемую цепь событий.

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100 дней лжи

Дата выхода: 10 октября.

Жанр: триллер, история, мелодрама.

Режиссер: Ю Ин-щик.

В главных ролях: Ким Ю-джон, Пак Чин-ен, Ким Хен-джу, Чин Сон-гю, Ли Му-сэн.

Фото Кадр из сериала «100 дней лжи», реж. Ю Ин-щик, Studio Dragon, CJ ENM

Масштабная историческая мелодрама, действие которой разворачивается в 1932 году в Кенсоне (оккупированном Сеуле). Сюжет рассказывает о Ли Га-ген, лучшей воровке и карманнице города, которая ради денег на побег в Америку заключает опасную сделку с корейским подпольным сопротивлением. Ей поручено ровно на 100 дней внедриться в самое сердце врага — японское генерал-губернаторство — под видом скромной стажерки-переводчицы. Там она сталкивается с Сато Хидэо/Ким Тэ-уном, колониальным переводчиком и приемным сыном влиятельного генерального инспектора. В атмосфере тотальной слежки, где Тэ-ун профессионально считывает скрытый смысл за каждым словом, а Га-ген вынуждена ежесекундно лгать ради выживания, между ними зарождается смертельно опасный роман и психологическая дуэль, где любой неверный шаг и истинное чувство могут стоить обоим жизни.

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Финальный стол

Дата выхода: 24 октября.

Жанр: драма.

Режиссер: Ким До-хун.

В главных ролях: Ан Хе-соп, Хон Хва-ен, Чан Рюль, Чон Ю-джин.

Сюжет разворачивается вокруг масштабного международного конкурса, где за звание лучшего шеф-повара Кореи сражаются корейские кулинары со всего мира. В центре истории оказывается зарубежный шеф Кан Хан, который объединяется с Чхве Сон-и, новой управляющей семейного ресторана, чтобы спасти ее бизнес от краха. Им предстоит столкнуться с конкуренцией, перфекционизмом главного соперника Ча У-джина и интригами амбициозного генерального продюсера шоу.

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Императрица, вышедшая замуж повторно

Дата выхода: 4 ноября.

Жанр: мелодрама, фэнтези.

Режиссер: Чо Су-вон.

В главных ролях: Син Мин-а, Чу Джи-хун, Ли Джон-сок, Ли Се-ён.

Фото Кадр из сериала «Императрица, вышедшая замуж повторно», реж. Чо Су-вон, Disney+.

Навье — идеальная императрица Восточной империи, чья жизнь рушится после измены мужа. Вместо того чтобы мириться с унижением, она соглашается на развод при одном условии — сразу выйти замуж за наследного принца враждующей империи. Так начинается история о любви, предательстве и борьбе за власть.

Дорама основана на популярном одноименном вебтуне, который, по данным Disney, набрал около 3 миллиардов просмотров по всему миру. Первый сезон состоит из десяти эпизодов.

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Великий ван Мунму

Дата выхода: 14 ноября.

Жанр: история, драма.

Режиссеры: Ким Ён-джо, Ку Сон-джун.

В главных ролях: Ли Хен-ук, Чан Хек, Ким Ган-у, Пак Сон-ун, Чон Ун-ин, Чо Сон-ха.

Фото Кадр из сериала «Великий ван Мунму», реж. Ким Ён-джо, Ку Сон-джун, KBS2.

Историческая драма о Ким Пом-мине, будущем ване Мунму, которому предстоит пройти путь от наследника престола до правителя, сыгравшего ключевую роль в объединении корейских земель. На его пути — войны, дворцовые интриги и борьба между Силла, Пэкче и Когуре.

Главного героя сыграл Ли Хен-ук. Чан Хек воплотил образ знаменитого военачальника Когуре Яен Кэсомуна, Ким Ган-у — короля Муреля, а Пак Сон-ун — легендарного полководца Ким Ю-сина. Сериал обещает масштабные сражения, дворцовые интриги и политическое противостояние нескольких государств.

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