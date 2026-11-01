Главные дорамы ноября 2026 года: что и когда выйдет

В ноябре 2026 года зрителей ждут корейские дорамы на любой вкус: от фэнтезийной истории о разведенной императрице до романтических комедий, исторической драмы и криминального триллера о серийном убийце. Среди главных премьер — «Повторный брак императрицы» с Шин Мин-а и Ли Джон-соком, второй сезон «Хорошего партнера» и новый сериал «Синяя дорога» от Netflix.

Собрали главные корейские сериалы месяца, даты их выхода, сюжеты и актерский состав.

«Повторный брак императрицы» — 4 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: фэнтези, мелодрама.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Чо Су-вон.

В главных ролях: Шин Мин-а, Чу Джи-хун, Ли Джон-сок, Ли Се-ен.

Количество серий: 10.

Фото Кадр из сериала «Повторный брак императрицы», режиссер Чо Су-вон, N Studio, Heavy Weight Pictures.

Премьера состоится 4 ноября на Disney+. Сериал основан на популярном веб-романе и вебтуне о Навье — императрице Восточной империи, которая привыкла уверенно управлять государством. Все меняется, когда ее муж, император Совешу, увлекается другой женщиной и требует развода.

Навье не собирается мириться с унижением и соглашается на развод, но выдвигает собственное условие: она должна получить разрешение на повторный брак. Ее новым избранником становится Хейнри, принц Западной империи. Вскоре личный конфликт превращается в борьбу за власть и будущее двух государств.

Главные роли исполнили Шин Мин-а, Чу Джи-хун, Ли Джон-сок и Ли Се-ен. Проект сочетает дворцовые интриги, романтику и фэнтези.

«Счастливый эндинг» — 6 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: комедия, повседневная драма.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Чон Джи-хен.

В главных ролях: Кан Хун, Чо Хен-чхоль, Ким Джон-джин.

Количество серий: 12.

Фото Кадр из сериала «Счастливый эндинг», режиссер Чон Джи-хён

6 ноября начнется показ дорамы о трех комиках, которые уже десять лет пытаются добиться успеха, но остаются неизвестными широкой публике. Они не собираются отказываться от мечты, хотя профессия постоянно сталкивает их с неудачами и разочарованиями.

Все меняется после встречи с загадочной женщиной. Герои начинают искать новые пути в жизни, а их дружба и отношения с близкими проходят проверку на прочность.

В центре истории — Кан Тхэ-гу, Ким Нам-иль и Хан Джун-со. Их сыграли Кан Хун, Чо Хен-чхоль и Ким Джон-джин.

«Роман, единственный в своем роде» — 9 ноября Год выхода: 2026.

Жанр: романтическая комедия.

Страна: Южная Корея.

В главных ролях: Джой, Ким Хен-джин, Щин Хен-су, Кан На-он.

Количество серий: 12. Фото Кадр из сериала «Роман, единственный в своем роде», режиссер Ким Джин-ён 9 ноября стартует романтическая комедия по мотивам одноименного вебтуна. Главная героиня Кон Ю-иль — обычная девушка, которая ищет работу и мечтает о спокойной жизни. Неожиданно она становится менеджером популярного актера Так Му-и. За внешним успехом звезды скрываются тревожность, бессонница и последствия преследования со стороны сталкера. При этом Му-и давно восхищается романом «Звезда и полумесяц» и постепенно узнает, что его автор — сама Ю-иль. Их знакомство меняет жизнь обоих героев. Главные роли исполнили Джой из Red Velvet и Ким Хен-джин. В сериале также появятся Щин Хен-су и Кан На-он.

«Чего хочет босс» — 11 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: романтическая комедия, мелодрама.

Страна: Южная Корея.

В главных ролях: Сон Хун, О Се-ен, Ли Джон-син.

Количество серий: 12.

Фото Кадр из сериала «Чего хочет босс», режиссер Кан Соль

11 ноября стартует романтическая дорама о руководителе развлекательной компании Квон До-хеке. Он привык полагаться на логику и данные, но однажды начинает искать женщину, чей голос услышал на музыкальной записи.

Ею оказывается Ли Ын-чхэ — энергичная девушка, которая ищет работу и выступает вокалисткой независимой группы. Герои с разными характерами постоянно конфликтуют, но в итоге заключают трехмесячный договор об отношениях.

Квон До-хека сыграл Сон Хун, а Ли Ын-чхэ — О Се-ен. В проекте также появится Ли Джон-син из CNBLUE.

«Мунму» — 14 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: историческая драма, боевик.

Страна: Южная Корея.

Режиссеры: Ким Ен-джо, Ку Сон-джун.

В главных ролях: Ли Хен-ук, Чан Хек, Ким Кан-у, Пак Сон-ун.

Количество серий: 28.

Фото Кадр из сериала «Мунму», режиссер Ким Ён-джо,

14 ноября стартует масштабная историческая драма о периоде объединения Корейского полуострова. В центре сюжета — государство Силла, которому предстоит противостоять более сильным соседям: Когурё, Пэкче и китайской империи Тан.

Ли Хён-ук играет Ким Пом-мина, будущего короля Мунму, которому предстоит пройти путь от наследника престола до правителя, стремящегося завершить долгую войну. Его герою придется принимать стратегические решения на поле боя и отвечать за судьбу своего народа.

В сериале также снялись Чан Хек, Ким Кан-у и Пак Сон-ун. Дорама сочетает военные столкновения, политические интриги и историю становления правителя.

«Авария 2» — 16 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: криминал, боевик, комедия.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Пак Чун-у.

В главных ролях: Ли Мин-ги, Квак Сон-ен, Хо Сон-тхэ, Ли Хо-чхоль, Мун Хи.

Количество серий: 12.

Фото Кадр из сериала «Авария 2», режиссер Пак Чун-у

16 ноября стартует продолжение криминальной дорамы «Авария» (Crash), вышедшей в 2024 году. Сериал рассказывает о команде расследования дорожных преступлений, которая занимается авариями, мошенничеством со страховками и опасными нарушениями на дорогах.

Во втором сезоне подразделение расширит полномочия: теперь сотрудники будут расследовать преступления по всей стране. Команде предстоит столкнуться с более сложными делами и преступниками, которые используют автомобили как оружие.

Ли Мин-ги, Квак Сон-ен, Хо Сон-тхэ и Ли Хо-чхоль вернутся к своим ролям. В актерский состав также вошел Чисон из NCT.

«Синяя дорога» — 20 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: криминал, триллер, детектив.

Страны: Южная Корея, Япония.

Режиссер: Хан Джун-хи.

В главных ролях: Сон Сок-ку, Эйта Нагайама.

Количество серий: 8.

Фото Кадр из сериала «Синяя дорога», режиссер Хан Джун-хи, Shotcake.

20 ноября на Netflix выйдет криминальный триллер о двух детективах — корейце Ким Соке и японце Иносэ. Их пути пересекаются после серии жестоких убийств, совершенных в Корее и Японии. Следствие предполагает, что преступления связаны и за ними стоит один человек.

Герои работают по-разному: Ким Сок предпочитает действовать настойчиво и расчетливо, а Иносэ отличается эмоциональностью и резкими решениями. Им придется научиться сотрудничать, чтобы раскрыть дело, которое пересекает государственные границы.

Главные роли исполнили Сон Сок-ку и Эйта Нагайама. Режиссер Хан Джун-хи известен по сериалу «Дезертир».

«Хороший партнер 2» — 20 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: юридическая драма.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Ким Га-рам.

В главных ролях: Чан На-ра, Ким Хе-юн, Пак Хе-джин, П.О.

Количество серий: 16.

Фото Кадр из сериала «Хороший партнер 2», режиссер Со Мин-джон, Studio S, Studio New, Artist Company.

20 ноября начнется второй сезон юридической драмы о работе адвокатов по бракоразводным делам. После событий первого сезона Чха Ын-ген, которую играет Чан На-ра, открывает собственную юридическую фирму и становится ее руководителем.

Ее новой партнершей станет Кан Хе-сон в исполнении Ким Хе-юн. У героинь разные методы работы и взгляды на профессию, поэтому им предстоит не только разбирать сложные семейные конфликты, но и искать общий язык.

К своим ролям также вернутся другие актеры первого сезона. Создатели обещают больше историй о том, как развод меняет жизнь людей и какие решения приходится принимать после завершения судебных разбирательств.

«Подмена» — 23 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: криминал, триллер.

Страна: Южная Корея.

В главных ролях: Пэ Хен-сон, Чха Кан-юн, Пак Юн-хо.

Фото Кадр из сериала «Подмена»

23 ноября выйдет криминальный триллер о трех молодых людях, чьи желания и личные проблемы приводят к опасной сделке в день вступительных экзаменов в университет.

В центре сюжета — талантливый ученик из небогатой семьи, который поступает в престижную частную школу по специальной стипендии. Однажды шантажист заставляет его сдавать экзамен вместо другого человека, используя секрет, способный разрушить будущее героя.

Главные роли исполнили Пэ Хен-сон, Чха Кан-юн и Пак Юн-хо. Сериал расскажет о том, как одна сделка постепенно втягивает героев в цепочку необратимых событий.

«С девяти до шести» — 25 ноября

Год выхода: 2026.

Жанр: романтическая комедия, офисная драма.

Страна: Южная Корея.

В главных ролях: Пак Мин-ен, Юк Сон-джэ, Ко Су.

Количество серий: 12.

Фото Кадр из сериала «С девяти до шести», режиссеры Ли Хён-мин и О Сон-хи

25 ноября стартует романтическая дорама о трудоголике Кан Джи-и, которая давно отодвинула личную жизнь на второй план ради карьеры. Она работает заместителем руководителя юридического отдела автомобильной компании и привыкла оценивать людей по результатам.

Все меняется после знакомства с Хан Сон-у — молодым сотрудником, который отличается добротой и внимательным отношением к окружающим. Постепенно героиня начинает пересматривать привычки и учится находить баланс между работой и личной жизнью.

Пак Мин-ен сыграет Кан Джи-и, Юк Сон-джэ — Хан Сон-у, а Ко Су появится в роли руководителя подразделения Пак Хен-тхэ. Дорама основана на китайском сериале «Разумная жизнь» (The Rational Life), вышедшем в 2021 году.