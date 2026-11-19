Ананья Пандей вернется в «Зовите меня Малышкой»

Prime Video назначил премьеру второго сезона индийского сериала «Зовите меня Малышкой» на 17 декабря 2026 года. К роли Бэллы Чоудхари вернется Ананья Пандей, а одной из новых участниц актерского состава станет Шрути Хасан.

Во втором сезоне личная жизнь Бэллы станет еще запутаннее: героиня окажется перед выбором между двумя поклонниками. При этом она будет увереннее чувствовать себя в профессии и продолжит развивать карьеру. Создатели обещают сохранить в истории юмор, романтические сложности и тему женской дружбы.

К своим ролям вернутся Вир Дас, Гурфатех Пирзада, Варун Суд, Вихан Самат, Мускан Джафери, Нихарика Лира Датт, Лиза Мишра и Мини Матур. Восемь эпизодов поставил Коллин Д'Кунья. Сериал создан Исхитой Моитрой.

Первый сезон «Зовите меня Малышкой» вышел в 2024 году. В нем Бэлла, выросшая в обеспеченной семье, после потери прежнего положения переехала в Мумбаи и попыталась самостоятельно устроить свою жизнь.