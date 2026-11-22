Во втором сезоне «Яйбы» появится новый злодей в озвучке Юмы Утиды

Юма Утида присоединился к актерскому составу второго сезона аниме «Яйба: Легенда самурая» (Shin Samurai-den YAIBA). Он озвучит Гекко — бывшего соратника Кагуи, который восстал против нее и теперь намерен завладеть мечом Дракона.

Также объявлено, что открывающую песню CHASE! исполнит музыкальный проект CHiCO with HoneyWorks. Премьера второго сезона, посвященного арке Кагуи, запланирована на 9 января 2027 года.

Создатели также сообщили о специальном показе первых эпизодов, который пройдет в Японии 12 декабря. На мероприятии ожидается участие актеров озвучки.