Netflix отказался продлить сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом

Netflix не будет продлевать комедийный сериал «Ястреб» (The Hawk) с Уиллом Ферреллом на второй сезон. Первый сезон из десяти серий вышел 16 июля 2026 года. О решении стриминга 25 ноября сообщил Deadline.

Феррелл сыграл Лонни Хокинса, занимавшего первое место в мировом гольфе в 2004 году. На закате карьеры он пытается выиграть еще один крупный турнир, чтобы завершить карьерный Большой шлем. Однако возраст, семейные разногласия и успех сына Лэнса, который становится новой звездой гольфа, мешают ему вернуться на вершину.

По данным Variety, сериал провел три недели в глобальном топ-10 Netflix. При этом стоимость производства, на которую, по информации источников издания, повлиял гонорар Феррелла как исполнителя главной роли и соавтора проекта, повысила планку просмотров, необходимую для продления.

Вместе с Ферреллом в сериале снимались Молли Шеннон, Джимми Татро, Форчун Феймстер, Люк Уилсон и Крис Парнелл.