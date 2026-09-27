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Яга сериал 2026: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода — Кэрри-Энн Мосс
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Сегодня, 09:00

1 мин.

Вышел новый трейлер сериала «Яга» с Кэрри-Энн Мосс

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Яга», реж. Дэвид Фрэйзи, Рейчел Тэлалей, Front Street Pictures, Crave, Blink49 Studios, Sphere Abacus
Фото Кадр из сериала «Яга», реж. Дэвид Фрэйзи, Рейчел Тэлалей, Front Street Pictures, Crave, Blink49 Studios, Sphere Abacus

Стриминговый сервис AMC+ и канадская платформа Crave опубликовали новый трейлер грядущего восьмисерийного детективного триллера «Яга». Проект представляет собой современное переосмысление славянского мифа о Бабе-Яге.

В центре сюжета — частный сыщик Рапп (в исполнении Ноа Рида). Он приезжает в небольшой прибрежный городок, чтобы расследовать загадочное исчезновение Генри Парка (Хадсон Уильямс) — молодого наследника рыболовной империи. В ходе поисков детектив сталкивается с местной полицией и выходит на след харизматичного профессора университета Кэтрин (Кэрри-Энн Мосс). Постепенно расследование перерастает в опасное противостояние с древней магией.

Кто снялся в сериале «Яга»

В сериале снялись Кэрри-Энн Мосс, Ноа Рид, Кларк Бако, Хадсон Уильямс, Патрик Гилмор, Сэм Крохмал, Эзра Франки, Джорджия Акен, Эжени Фрэнсис и Кристин Пак.

Трейлер сериала «Яга»

Когда выйдет сериал «Яга»

Премьера сериала запланирована на 23 октября.

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