Вышел новый трейлер сериала «Яга» с Кэрри-Энн Мосс

Стриминговый сервис AMC+ и канадская платформа Crave опубликовали новый трейлер грядущего восьмисерийного детективного триллера «Яга». Проект представляет собой современное переосмысление славянского мифа о Бабе-Яге.

В центре сюжета — частный сыщик Рапп (в исполнении Ноа Рида). Он приезжает в небольшой прибрежный городок, чтобы расследовать загадочное исчезновение Генри Парка (Хадсон Уильямс) — молодого наследника рыболовной империи. В ходе поисков детектив сталкивается с местной полицией и выходит на след харизматичного профессора университета Кэтрин (Кэрри-Энн Мосс). Постепенно расследование перерастает в опасное противостояние с древней магией.

Кто снялся в сериале «Яга»

В сериале снялись Кэрри-Энн Мосс, Ноа Рид, Кларк Бако, Хадсон Уильямс, Патрик Гилмор, Сэм Крохмал, Эзра Франки, Джорджия Акен, Эжени Фрэнсис и Кристин Пак.

Трейлер сериала «Яга»

Когда выйдет сериал «Яга»

Премьера сериала запланирована на 23 октября.