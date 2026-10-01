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Улей сериал 2026: сюжет и актеры, тизер-трейлер и дата выхода — где смотреть
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1 октября, 13:50

1 мин.

Вышел тизер-трейлер мистического детектива «Улей»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Улей», реж. Сергей Осипьян, METRAFILMS, Студия ГЛХР
Фото Кадр из сериала «Улей», реж. Сергей Осипьян, METRAFILMS, Студия ГЛХР

Онлайн-кинотеатр Амедиатека представил дебютный тизер-трейлер шестисерийного проекта «Улей» и объявил дату его премьеры. Режиссером мистического детектива выступил Сергей Осипьян.

Сюжет разворачивается вокруг труппы Мордовского национального театра драмы, которая привозит в Москву на престижный фестиваль «Золотая рампа» свой главный спектакль «Улей». Однако в первый же вечер прямо во время выступления на глазах у зрителей трагически погибает исполнитель главной роли. Пока полиция пытается списать произошедшее на несчастный случай, монтировщик сцены и молодая актриса начинают собственное расследование.

Кто снялся в сериале «Улей»

Главные роли в детективном триллере исполнили Агриппина Стеклова, Полина Кутепова, Ксения Кутепова и Павел Ворожцов. Также в качестве камео в проекте появится Евгений Цыганов.

Тизер-трейлер сериала «Улей»

Когда выйдет сериал «Улей»

Премьера сериала «Улей» пройдет 5 ноября.

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