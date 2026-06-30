Критики оценили 3-й сезон «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон

Третий сезон научно-фантастического хита «Укрытие» от Apple TV+ покорил критиков на старте, заработав идеальные 100% свежести на Rotten Tomatoes.

Рецензенты ведущих изданий назвали продолжение лучшей частью проекта с момента его запуска и новым стандартом для всей современной ТВ-фантастики.

В третьем сезоне «Укрытия» Джульетта (Ребекка Фергюсон) продолжит распутывать тайны подземного бункера и столкнется с новыми смертельными угрозами.