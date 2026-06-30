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Укрытие 3 сезон: критика и рейтинг на Rotten Tomatoes — Ребекка Фергюсон
Сериалы

30 июня, 20:00

1 мин.

Критики оценили 3-й сезон «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Укрытие», реж. Майкл Диннер, Арик Авелино, Олрик Райли и др., AMC Studios
Фото Кадр из сериала «Укрытие», реж. Майкл Диннер, Арик Авелино, Олрик Райли и др., AMC Studios

Третий сезон научно-фантастического хита «Укрытие» от Apple TV+ покорил критиков на старте, заработав идеальные 100% свежести на Rotten Tomatoes.

Что известно о&nbsp;3-м сезоне сериала &laquo;Укрытие&raquo; с&nbsp;Ребеккой Фергюсон.Что известно о третьем сезоне сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон

Рецензенты ведущих изданий назвали продолжение лучшей частью проекта с момента его запуска и новым стандартом для всей современной ТВ-фантастики.

В третьем сезоне «Укрытия» Джульетта (Ребекка Фергюсон) продолжит распутывать тайны подземного бункера и столкнется с новыми смертельными угрозами.

Укрытие, 3 сезон.Дата выхода 3-го сезона сериала «Укрытие»: расписание релиза эпизодов

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