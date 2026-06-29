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Укрытие 3 сезон: актеры и персонажи — кто снялся в сериале
Сериалы

29 июня, 23:00

1 мин.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Укрытие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Укрытие», реж. Майкл Диннер, Арик Авелино, Олрик Райли и др., AMC Studios
Фото Кадр из сериала «Укрытие», реж. Майкл Диннер, Арик Авелино, Олрик Райли и др., AMC Studios

3 июля на платформе Apple TV+ стартует третий сезон сериала «Укрытие». В новой главе истории Джульетта пытается восстановить порядок в родном Бункере после выживания на поверхности, борясь с амнезией и новыми политическими противниками.

Что известно о&nbsp;3-м сезоне сериала &laquo;Укрытие&raquo; с&nbsp;Ребеккой Фергюсон.Что известно о третьем сезоне сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон

Актеры и персонажи 3-го сезона сериала «Укрытие»

  • Ребекка Фергюсон — Джульетта Николс
  • Стив Зан — Соло
  • Тим Роббинс — Бернард Холланд
  • Коммон — Роберт Симс
  • Александрия Райли — Камилл Симс
  • Харриет Уолтер — Марта Уокер
  • Чиназа Уче — Пол Биллингс
  • Ави Нэш — Лукас Кайл
  • Иэн Глен — доктор Пит Николс
  • Рик Гомес — Патрик Кеннеди
  • Ремми Милнер — Ширли Кэмпбелл
  • Джессика Хенвик — Хелен Дрю
  • Эшли Цукерман — Дэниел Кин

Трейлер 3-го сезона сериала «Укрытие»

Укрытие, 3 сезон.Дата выхода 3-го сезона сериала «Укрытие»: расписание релиза эпизодов

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