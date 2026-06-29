Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Укрытие»

3 июля на платформе Apple TV+ стартует третий сезон сериала «Укрытие». В новой главе истории Джульетта пытается восстановить порядок в родном Бункере после выживания на поверхности, борясь с амнезией и новыми политическими противниками.

Актеры и персонажи 3-го сезона сериала «Укрытие»

Ребекка Фергюсон — Джульетта Николс

Стив Зан — Соло

Тим Роббинс — Бернард Холланд

Коммон — Роберт Симс

Александрия Райли — Камилл Симс

Харриет Уолтер — Марта Уокер

Чиназа Уче — Пол Биллингс

Ави Нэш — Лукас Кайл

Иэн Глен — доктор Пит Николс

Рик Гомес — Патрик Кеннеди

Ремми Милнер — Ширли Кэмпбелл

Джессика Хенвик — Хелен Дрю

Эшли Цукерман — Дэниел Кин

Трейлер 3-го сезона сериала «Укрытие»