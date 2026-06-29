Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Укрытие»
3 июля на платформе Apple TV+ стартует третий сезон сериала «Укрытие». В новой главе истории Джульетта пытается восстановить порядок в родном Бункере после выживания на поверхности, борясь с амнезией и новыми политическими противниками.
Актеры и персонажи 3-го сезона сериала «Укрытие»
- Ребекка Фергюсон — Джульетта Николс
- Стив Зан — Соло
- Тим Роббинс — Бернард Холланд
- Коммон — Роберт Симс
- Александрия Райли — Камилл Симс
- Харриет Уолтер — Марта Уокер
- Чиназа Уче — Пол Биллингс
- Ави Нэш — Лукас Кайл
- Иэн Глен — доктор Пит Николс
- Рик Гомес — Патрик Кеннеди
- Ремми Милнер — Ширли Кэмпбелл
- Джессика Хенвик — Хелен Дрю
- Эшли Цукерман — Дэниел Кин
Трейлер 3-го сезона сериала «Укрытие»
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29 июн 16:00