Дата выхода сериала «Трудно быть богом»: расписание релиза эпизодов

3 сентября в онлайн-кинотеатре Wink стартует научно-фантастический сериал «Трудно быть богом» по мотивам повести братьев Стругацких. Режиссером адаптации выступил Дмитрий Тюрин, а сценарий написал Андрей Золотарев. В первый сезон вошло 10 эпизодов. Новые серии будут выходить по четвергам.

Сюжет рассказывает о сотруднике Института истории Антоне (Александар Радойичич), который в рамках благородной миссии отправляется на Арканар, чтобы найти своего отца.

Кто снялся в сериале «Трудно быть богом»

В проекте снялись Александар Радойичич, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Леонид Ярмольник и Владимир Юматов.

Трейлер сериала «Трудно быть богом»

Расписание выхода эпизодов сериала «Трудно быть богом»