Дата выхода сериала «Трудно быть богом»: расписание релиза эпизодов
3 сентября в онлайн-кинотеатре Wink стартует научно-фантастический сериал «Трудно быть богом» по мотивам повести братьев Стругацких. Режиссером адаптации выступил Дмитрий Тюрин, а сценарий написал Андрей Золотарев. В первый сезон вошло 10 эпизодов. Новые серии будут выходить по четвергам.
Сюжет рассказывает о сотруднике Института истории Антоне (Александар Радойичич), который в рамках благородной миссии отправляется на Арканар, чтобы найти своего отца.
Кто снялся в сериале «Трудно быть богом»
В проекте снялись Александар Радойичич, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Леонид Ярмольник и Владимир Юматов.
Трейлер сериала «Трудно быть богом»
Расписание выхода эпизодов сериала «Трудно быть богом»
|1 серия
|3 сентября
|2 серия
|3 сентября
|3 серия
|3 сентября
|4 серия
|3 сентября
|5 серия
|10 сентября
|6 серия
|17 сентября
|7 серия
|24 сентября
|8 серия
|1 октября
|9 серия
|8 октября
|10 серия
|15 октября
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