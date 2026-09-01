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Трудно быть богом сериал 2026: дата выхода и расписание серий, трейлер — где смотреть
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1 сентября, 19:00

1 мин.

Дата выхода сериала «Трудно быть богом»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink

3 сентября в онлайн-кинотеатре Wink стартует научно-фантастический сериал «Трудно быть богом» по мотивам повести братьев Стругацких. Режиссером адаптации выступил Дмитрий Тюрин, а сценарий написал Андрей Золотарев. В первый сезон вошло 10 эпизодов. Новые серии будут выходить по четвергам.

Сюжет рассказывает о сотруднике Института истории Антоне (Александар Радойичич), который в рамках благородной миссии отправляется на Арканар, чтобы найти своего отца.

Кто снялся в сериале «Трудно быть богом»

В проекте снялись Александар Радойичич, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Леонид Ярмольник и Владимир Юматов.

Трейлер сериала «Трудно быть богом»

Расписание выхода эпизодов сериала «Трудно быть богом»

1 серия 3 сентября
2 серия 3 сентября
3 серия 3 сентября
4 серия 3 сентября
5 серия 10 сентября
6 серия 17 сентября
7 серия 24 сентября
8 серия 1 октября
9 серия 8 октября
10 серия 15 октября
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