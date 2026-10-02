«Сестры Гримм» возвращаются: дата выхода и о чем будет новый сезон анимационного сериала

2 октября 2026 года на Apple TV выходит второй сезон анимационного фэнтези-сериала «Сестры Гримм». Продолжение состоит из шести эпизодов и основано на серии книг Майкла Бакли.

Когда выходит второй сезон «Сестер Гримм»

Глобальная премьера второго сезона прошла в пятницу, 2 октября. Отдельного графика выхода пока нет.

О чем продолжение

Действие второго сезона происходит через год после загадочного исчезновения родителей Сабрины и Дафны Гримм. Сестры продолжают раскрывать секреты Феррипорт-Лендинга (города, в котором сказки и сказочные существа существуют в реальности) и сталкиваются с новыми приключениями и загадками.

Кто озвучивает героев

Сабрину озвучивает Ариэль Уинтер, Дафну — Лиа Ньюман, Рельду — Ларейн Ньюман, Пака — Билли Харрис, Чарминга — Абубакар Салим, Зеркало — Гарри Тревалдвин. Сериал разработали Эми Хиггинс и Эрика Ротшильд. Хиггинс также выступает шоураннером проекта.

Где смотреть «Сестер Гримм»

Официальная площадка второго сезона — Apple TV. Дата глобальной премьеры — 2 октября 2026 года. Ранее мы рассказывали о главных премьерах октября.