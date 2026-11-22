Манга The Days of Diamond получит телевизионное аниме

Манга The Days of Diamond Хирая Охаси получит телевизионную аниме-адаптацию. Производством займется студия Lapin Track.

Манга выходит в журнале Weekly Young Jump с февраля 2023 года. По данным ORICON, суммарный тираж первых десяти томов превысил два миллиона экземпляров. Произведение рассказывает о бейсболе и психологии людей, которые сталкиваются с исключительным талантом и пытаются найти свое место в спорте.

Дата премьеры, состав актеров озвучки и подробности производственной команды пока не объявлены.