Звезды Marvel и «Оранжевый — хит сезона» снимутся в новой романтической драме

Тейона Паррис и Даниэль Брукс утверждены на главные роли в сериале Before I Let Go для Peacock. Проект основан на одноименном романе писательницы Кеннеди Райан.

Паррис сыграет Ясмин Уэйд, женщину, которая пытается восстановить свою жизнь после развода с мужем Джосайей. Несмотря на тяжелое расставание, бывшие супруги начинают задумываться о возможности возобновить отношения. Брукс исполнит роль Хендрикс Барри — лучшей подруги главной героини.

Паррис известна по сериалу «Ванда/Вижн» и фильму «Капитан Марвел 2», а Брукс — по проектам «Оранжевый — хит сезона» и «Миротворец».