Когда выйдет четвертая серия «Тайного города»: Артем отправится в клуб

Четвертая серия сериала «Тайный город» выйдет 26 ноября 2026 года.

Артем скрывается от Черных Псов благодаря загадочному Хвану Кину. Тот советует герою отправиться в клуб «ТАУ» и передать Источник Навам. На праздновании дня рождения Феникса там должны встретиться Артем, Яна, Птиций и Кортес. За главным героем начинается слежка.

Параллельно фотограф Алик Юшлахов заманивает девушек в ловушку, а в Доме Людь обостряется конфликт из-за союза Всеславы с Любомиром. Корнилов продолжает расследование и выясняет, что Ортега жив, а Васильев выходит на след фотографа.

Сериал основан на цикле романов Вадима Панова. Режиссером выступил Андрей Туманов.