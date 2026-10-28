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Тантара — сон Хе Ге и Кон Ю сыграют в драме о музыкальной индустрии, дата выхода, сюжет и актеры
Сериалы

28 октября, 23:40

1 мин.

«Тантара»: Сон Хе Ге и Кон Ю сыграют в драме о музыкальной индустрии

Софья Морозова
Киножурналист
Кадр из сериала «Тантара», реж. Ли Юн Джон, Netflix.
Фото Кадр из сериала «Тантара», реж. Ли Юн Джон, Netflix.

Сон Хе Ге и Кон Ю сыграют в драме о музыкальной индустрии. Премьера южнокорейского сериала назначена на 11 декабря 2026 года. Об этом сообщается в официальных материалах проекта.

События развернутся в музыкальном бизнесе Южной Кореи 1960-1980-х годов. Сон Хе Ге играет Мин Джа, которая пытается выбраться из бедности и построить карьеру. Кон Ю исполнил роль ее друга детства Дон Гу, поддерживающего героиню. В проекте также заняты Ким Соль Хен и Чха Сын Вон. Сценарий написала Но Хи Ген, режиссер — Ли Юн Джон.

История будет посвящена не только успеху исполнителей, но и работе людей, которые помогают им выйти на сцену. Точная схема публикации серий в анонсе не раскрыта, поэтому посерийный календарь пока составлять преждевременно.

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