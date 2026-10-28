Второй сезон проект «Старый пес, новые трюки» выйдет в январе 2027 года

Второй сезон испанского комедийного сериала «Старый пес, новые трюки» выйдет 1 января 2027 года на Netflix. Дату премьеры стриминговый сервис объявил 27 октября, одновременно представив первые кадры продолжения. К главной роли вернется Луис Саэра, который играет ветеринара Антона. Новые эпизоды расскажут о его конфликте с племянницей и необычном бизнесе, неожиданно изменившем жизнь небольшого городка.

По сюжету второго сезона Антон наконец освоился в современной ветеринарной клинике Kawanda Urban. Ему удалось завоевать доверие клиентов, наладить отношения с коллегами и найти общий язык с руководителем Майком. Однако привычный порядок нарушает появление племянницы Усии, недавно окончившей курс этологии — науки о поведении животных. Теперь родственникам приходится работать в одном кабинете, хотя их подходы к лечению питомцев заметно различаются. Антон привык искать физические причины заболеваний, тогда как Усия уделяет больше внимания эмоциональному состоянию животных. Из-за этого практически каждый прием превращается в спор между двумя специалистами.

Параллельно Антон, Усия и Майк решают открыть службу похорон домашних животных. Необычное предприятие неожиданно становится прибыльным и приносит экономическое оживление вымышленному городку Топоморто. В поселение приезжают новые жители, появляются непривычные услуги и меняется образ жизни местного населения. Однако стремительное процветание вызывает у Антона подозрения. Ветеринар начинает выяснять, что на самом деле стоит за внезапным успехом нового бизнеса.

К своим ролям, помимо Луиса Саэры, вернутся Лусия Карабальо и Кармен Руис. Альваро Мель сыграет Майка, руководителя ветеринарной клиники. В актерский состав также вошли Адриан Виадор, Ракель Ногейра, Пепо Суэвос и Лусия Вейга.