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Старый пес, новые трюки — второй сезон выйдет 1 января 2027 года, дата выхода, сюжет и актеры
Сериалы

28 октября, 23:45

2 мин.

Второй сезон проект «Старый пес, новые трюки» выйдет в январе 2027 года

Софья Морозова
Киножурналист
Кадр из сериала «Старый пес, новые трюки», Netflix.
Фото Кадр из сериала «Старый пес, новые трюки», Netflix.

Второй сезон испанского комедийного сериала «Старый пес, новые трюки» выйдет 1 января 2027 года на Netflix. Дату премьеры стриминговый сервис объявил 27 октября, одновременно представив первые кадры продолжения. К главной роли вернется Луис Саэра, который играет ветеринара Антона. Новые эпизоды расскажут о его конфликте с племянницей и необычном бизнесе, неожиданно изменившем жизнь небольшого городка.

По сюжету второго сезона Антон наконец освоился в современной ветеринарной клинике Kawanda Urban. Ему удалось завоевать доверие клиентов, наладить отношения с коллегами и найти общий язык с руководителем Майком. Однако привычный порядок нарушает появление племянницы Усии, недавно окончившей курс этологии — науки о поведении животных. Теперь родственникам приходится работать в одном кабинете, хотя их подходы к лечению питомцев заметно различаются. Антон привык искать физические причины заболеваний, тогда как Усия уделяет больше внимания эмоциональному состоянию животных. Из-за этого практически каждый прием превращается в спор между двумя специалистами.

Параллельно Антон, Усия и Майк решают открыть службу похорон домашних животных. Необычное предприятие неожиданно становится прибыльным и приносит экономическое оживление вымышленному городку Топоморто. В поселение приезжают новые жители, появляются непривычные услуги и меняется образ жизни местного населения. Однако стремительное процветание вызывает у Антона подозрения. Ветеринар начинает выяснять, что на самом деле стоит за внезапным успехом нового бизнеса.

К своим ролям, помимо Луиса Саэры, вернутся Лусия Карабальо и Кармен Руис. Альваро Мель сыграет Майка, руководителя ветеринарной клиники. В актерский состав также вошли Адриан Виадор, Ракель Ногейра, Пепо Суэвос и Лусия Вейга.

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