Фильмы и сериалы
Сериалы
Фильмы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Сериалы
Новости
Сериал Трудно быть богом на Wink посмотрели более 6 миллионов зрителей
Сериалы

Сегодня, 20:35

1 мин.

Сериал «Трудно быть богом» по Стругацким собрал более 6 миллионов зрителей

Руслан Разин
Автор
Сериал Трудно быть богом на Wink посмотрели более 6 миллионов зрителей
Фото Кадр из сериала «Трудно быть богом», реж. Дмитрий Тюрин, Wink.

Аудитория сериала «Трудно быть богом» превысила 6 миллионов человек. Такие данные «Ростелеком» привел в опубликованных 12 ноября результатах работы за третий квартал и девять месяцев 2026 года.

Экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких стартовала в онлайн-кинотеатре Wink 3 сентября.

Главную роль дона Руматы сыграл Александар Радойичич. Вместе с ним в проекте появились Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Никита Кологривый, режиссером выступил Дмитрий Тюрин.

Экранизация Стругацких: каким получился сериал &laquo;Трудно быть богом&raquo;. По мотивам Стругацких: каким получился сериал «Трудно быть богом»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Фэнтези
Новости холдинга
Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили
«Чего он добился?» Круговой жестко раскритиковал Глушенкова за отношение к сборной России
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Последние новости
20:25
Эмили отправится в Грецию: вышел тизер финального сезона «Эмили в Париже»
17:35
Трэвис из «Бестолковых» вернется в продолжении культовой комедии
12 ноя 23:10
Супруги притворятся родителями ради победы в реалити: вышел трейлер «Почти семейного шоу»
12 ноя 22:30
Анастасия Уколова и Полина Гухман поделят московскую квартиру в комедии «Понаехавшие»
12 ноя 21:15
«Избранные» возвращаются: стало известно расписание серий