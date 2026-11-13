Сериал «Трудно быть богом» по Стругацким собрал более 6 миллионов зрителей

Аудитория сериала «Трудно быть богом» превысила 6 миллионов человек. Такие данные «Ростелеком» привел в опубликованных 12 ноября результатах работы за третий квартал и девять месяцев 2026 года.

Экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких стартовала в онлайн-кинотеатре Wink 3 сентября.

Главную роль дона Руматы сыграл Александар Радойичич. Вместе с ним в проекте появились Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Никита Кологривый, режиссером выступил Дмитрий Тюрин.