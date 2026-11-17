«Медленные лошади» не тормозят: Apple TV+ продлил сериал до 10-го сезона еще до выхода 7-го

Apple TV+ продлил шпионскую драму «Медленные лошади» сразу на девятый и десятый сезоны. О продлении объявили 16 ноября, об этом сообщает Variety.

Продление последовало вскоре после завершения шестого сезона сериала. Продолжение франшизы уже в работе: седьмой сезон снят, его премьера запланирована на 2027 год, а восьмой сезон, основанный на романе Мика Херрона «Город клоунов», сейчас снимают в Лондоне.

Гари Олдман вновь сыграет начальника отдела «Слау-хаус» Джексона Лэмба — несносного, но гениального руководителя агентов-изгоев британской разведки. Вернутся ли к своим ролям остальные ключевые участники актерского состава, включая Джека Лаудена, пока официально не объявлено.

«Медленные лошади» остаются одним из самых стабильных проектов Apple TV+: сериал основан на серии романов Мика Херрона об отделе провинившихся агентов MI5 и уже получал премию «Эмми» за режиссуру драматического сериала. После продления история «Слау-хауса» дотянет минимум до десятого сезона, хотя книг в цикле у автора осталось меньше, чем количество заказанных сезонов.