«Презумпция невиновности» получила тизер: во втором сезоне супруги встретятся в суде

Apple TV представил первые кадры и тизер второго сезона сериала «Презумпция невиновности». Новая история будет сосредоточена на адвокате Лейле Рейнольдс, которую сыграла Рэйчел Броснахэн, и ее муже — окружном прокуроре в исполнении Мэттью Риза.

По сюжету Лейла, начинающий защитник, берется за дело об убийстве. Против нее в суде выступает собственный супруг. Процесс постепенно ставит под угрозу и их карьеры, и семейные отношения. Основой сценария стал роман Джо Мюррей «Вскрытие убийства» (Dissection of a Murder).

В актерский состав вошли также Фиона Шоу, Джек Рейнор и Лесли-Энн Брандт. Шоураннером остался Дэвид Э. Келли, а звезда первой части Джейк Джилленхол продолжил работать исполнительным продюсером.

Восемь серий будут выходить еженедельно: первые две станут доступны 19 февраля 2027 года, финальная — 2 апреля. В отличие от первого сезона, продолжение не возвращается к делу прокурора Расти Сабича, а использует формат самостоятельной криминальной истории.