Супруги притворятся родителями ради победы в реалити: вышел трейлер «Почти семейного шоу»

Представлен трейлер комедийного сериала «Почти семейное шоу» с Ильей Малаковым и Екатериной Шумаковой. Дата онлайн-премьеры — 26 ноября 2026 года.

Герои, супруги Паша и Света Рябиновы, переживают семейный кризис: после очередных трат мужа Света собирается разводиться. Паша предлагает попытаться выиграть деньги в реалити-шоу «Народный дом». Но есть проблема — участвовать могут только семьи с детьми, поэтому пара выдает за собственных младшего брата Паши и дочь подруги Светы.

Режиссером стал Илья Фарфель. В сериале также сыграли Тимур Родригез, Катя Кабак, Эльдар Калимулин и Ренат Мухамбаев. Зрители увидят как само вымышленное реалити, так и его закулисье, где продюсеры пытаются управлять поведением участников.