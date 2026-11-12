Фильмы и сериалы
Сериалы
Фильмы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Сериалы
Новости
Почти семейное шоу: показали трейлер сериала с Ильей Малаковым и Екатериной Шумаковой
Сериалы

12 ноября, 23:10

1 мин.

Супруги притворятся родителями ради победы в реалити: вышел трейлер «Почти семейного шоу»

Руслан Разин
Автор
Вышел трейлер «Почти семейного шоу»
Фото Кадр из сериала «Почти семейное шоу», реж. Илья Фарфель, Wink, КИОН.

Представлен трейлер комедийного сериала «Почти семейное шоу» с Ильей Малаковым и Екатериной Шумаковой. Дата онлайн-премьеры — 26 ноября 2026 года.

Герои, супруги Паша и Света Рябиновы, переживают семейный кризис: после очередных трат мужа Света собирается разводиться. Паша предлагает попытаться выиграть деньги в реалити-шоу «Народный дом». Но есть проблема — участвовать могут только семьи с детьми, поэтому пара выдает за собственных младшего брата Паши и дочь подруги Светы.

Режиссером стал Илья Фарфель. В сериале также сыграли Тимур Родригез, Катя Кабак, Эльдар Калимулин и Ренат Мухамбаев. Зрители увидят как само вымышленное реалити, так и его закулисье, где продюсеры пытаются управлять поведением участников.

Wink объявил о&nbsp;начале съемок криминальной драмы Палево с&nbsp;Паулиной Андреевой и&nbsp;Иваном Янковским. Wink объявил о начале съемок криминальной драмы «Палево» с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Илья Авербух: "Трусова в финале Гран-при сможет побороться за золото"
Андреева vs Шарапова: кто круче и что нужно Мирре, чтобы затмить Марию?
Хаверц — идеальная «ложная девятка» для Клоппа? Каю нужно прибавить в реализации моментов
Читайте далее
Трэвис из «Бестолковых» вернется в продолжении культовой комедии
Следующий материал
Трэвис из «Бестолковых» вернется в продолжении культовой комедии
Последние новости
15 ноя 14:25
CyberAgent вошла в капитал материнской компании студии MAPPA
15 ноя 13:10
У «Анатомии страсти» появится новая героиня: главную роль получила Карла Соуза
14 ноя 21:20
Бенсон и Стейблер снова вместе: «Закон и порядок» отметил выход 600-й серии
14 ноя 20:10
Звезды Marvel и «Оранжевый — хит сезона» снимутся в новой романтической драме
14 ноя 18:00
Звезда «Дневников вампира» сыграет тренера в новой романтической драме Netflix