Завершились съемки «Охоты на призрака»: Павел Чинарев и Павел Трубинер в шпионском детективе

Завершились съемки шпионского детектива «Охота на призрака» с Павлом Чинаревым, Павлом Трубинером и Линдой Лапиньш. Режиссером-постановщиком стал Алексей Мурадов.

Действие разворачивается в 1951 году в Гомеле. После убийства главного конструктора засекреченного завода майор МГБ Кирилл Сетов начинает расследование. Вадим Лукьянов, сын погибшего, фронтовик и автомеханик, также пытается найти виновных и внедряется в банду, причастную к преступлению.

Пути героев пересекаются, когда они выходят на след шпиона с позывным Гласс. Ставкой в противостоянии становится безопасность первых лиц государства.