Эмили отправится в Грецию: вышел тизер финального сезона «Эмили в Париже»

Netflix представил тизер шестого сезона сериала «Эмили в Париже», который станет заключительным. В ролике главная героиня отправляется в Грецию и снова встречает Габриэля.

В новом сезоне Эмили продолжит путешествовать по Европе: помимо Греции, в истории появится Монако. При этом действие вновь вернется в Париж. Сюжет развернется после расставания героини с Марчелло.

К главным ролям вернутся Лили Коллинз, Эшли Пак, Лукас Браво и Филиппин Леруа-Болье. Премьера финального сезона назначена на 24 декабря 2026 года.