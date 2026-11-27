Показан тизер сериала «Мозгоправ» с Артемом Ткаченко

START представил тизер-трейлер комедийного сериала «Мозгоправ» с Артемом Ткаченко в главной роли. Премьера 16-серийного проекта состоится в январе 2027 года.

Ткаченко сыграл Валентина Молчанова — циничного московского психолога и ведущего популярного подкаста. Его советы пользуются спросом у жителей столицы, однако однажды работа приводит к неожиданным последствиям.

Москвичка Лиза под влиянием рекомендаций Молчанова сбегает из дома и отправляется в родную деревню Глушь. Ее отец, влиятельный генерал, обвиняет психолога в случившемся и угрожает ему уголовным преследованием, если тот не вернет девушку домой.

Валентину приходится оставить привычную жизнь и отправиться вслед за беглянкой. В деревне он сталкивается с местными жителями, которые тоже хотят получить профессиональную помощь. Постепенно герой оказывается вынужден не только решать чужие проблемы, но и разбираться с собственным прошлым.

В сериале также снялись Эвелина Мазурина, Артур Бесчастный, Анна Бегунова, Игорь Хрипунов и Григорий Сиятвинда. Режиссером выступил Дмитрий Власкин.