Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Медведь»

FX Networks опубликовал трейлер пятого и заключительного сезона сериала «Медведь». События завершающей главы истории начнутся на следующее утро после того, как шеф-повар Карми (Джереми Аллен Уайт) объявил об уходе из ресторанного бизнеса.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Медведь»

В финале шоу снялись Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиотт, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Мэтти Мэтисон и Оливер Платт.

Трейлер 5-го сезона сериала «Медведь»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Медведь»

Премьера пятого и финального сезона сериала «Медведь» пройдет 25 июня.