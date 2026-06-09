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Медведь 5 сезон 2026: трейлер — когда выйдет и где смотреть финал
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Сегодня, 19:30

1 мин.

Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Медведь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь», реж. Кристофер Сторер, FX
Фото Кадр из сериала «Медведь», реж. Кристофер Сторер, FX

FX Networks опубликовал трейлер пятого и заключительного сезона сериала «Медведь». События завершающей главы истории начнутся на следующее утро после того, как шеф-повар Карми (Джереми Аллен Уайт) объявил об уходе из ресторанного бизнеса.

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Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Медведь»

В финале шоу снялись Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиотт, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Мэтти Мэтисон и Оливер Платт.

Трейлер 5-го сезона сериала «Медведь»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Медведь»

Премьера пятого и финального сезона сериала «Медведь» пройдет 25 июня.

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