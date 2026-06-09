Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Мажор» с Павлом Прилучным

«Кинопоиск» представил трейлер пятого сезона сериала «Мажор». В новой главе истории сюжет развернется вокруг подпольного агентства добрых дел «Честные люди», которое создадут Игорь Соколовский (Павел Прилучный) и его друзья. Команда будет помогать тем, кто оказался в сложных жизненных ситуациях.

Кто снялся в 5-м сезона сериала «Мажор»

В новом сезоне снялись Павел Прилучный, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Виталия Корниенко, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Мария Золотухина и Антон Шаврин.

Трейлер 5-го сезона сериала «Мажор»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Мажор»

Премьера пятого сезона сериала «Мажор» пройдет 4 июля.