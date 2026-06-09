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Мажор 5 сезон: трейлер и дата выхода — когда выйдет и где смотреть
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Сегодня, 19:15

1 мин.

Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Мажор» с Павлом Прилучным

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов, Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр из сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов, Плюс Студия, «Бар Продакшн»

«Кинопоиск» представил трейлер пятого сезона сериала «Мажор». В новой главе истории сюжет развернется вокруг подпольного агентства добрых дел «Честные люди», которое создадут Игорь Соколовский (Павел Прилучный) и его друзья. Команда будет помогать тем, кто оказался в сложных жизненных ситуациях.

Кто снялся в 5-м сезона сериала «Мажор»

В новом сезоне снялись Павел Прилучный, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Виталия Корниенко, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Мария Золотухина и Антон Шаврин.

Трейлер 5-го сезона сериала «Мажор»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Мажор»

Премьера пятого сезона сериала «Мажор» пройдет 4 июля.

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