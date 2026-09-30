Вышел новый тизер сериала «Квест Вижна» с Полом Беттани

Marvel Studios представила новый тизер сериала «Квест Вижна». Шоу станет продолжением хита «Ванда/Вижн» и завершит телевизионную трилогию, в которую также входит проект «Это все Агата».

В центре спин-оффа — Белый Вижн, который пытается вернуть свою человечность и утраченные воспоминания. В этом ему помогают заложенные в его программный код искусственные интеллекты J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. и культовый злодей Альтрон.

Кто снялся в сериале «Квест Вижна»

В проекте снялись Пол Беттани, Рори Моллика, Джеймс Спэйдер, Дайан Морган, Эмили Хэмпшир, Орла Брэйди, Т'Ниа Миллер, Лорен Мораис, Мэри Макдоннелл и Джеймс Д'Арси.

Тизер сериала «Квест Вижна»

Когда выйдет сериал «Квест Вижна»

Премьера сериала «Квест Вижна» запланирована на 14 октября.