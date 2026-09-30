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Квест Вижна сериал 2026: сюжет и актеры, тизер и дата выхода — Пол Беттани
Сериалы

30 сентября, 09:00

1 мин.

Вышел новый тизер сериала «Квест Вижна» с Полом Беттани

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Квест Вижна», реж. Терри Маталас, Ганджа Монтейру, Винченцо Натали, Marvel Studios, Marvel Television
Фото Кадр из сериала «Квест Вижна», реж. Терри Маталас, Ганджа Монтейру, Винченцо Натали, Marvel Studios, Marvel Television

Marvel Studios представила новый тизер сериала «Квест Вижна». Шоу станет продолжением хита «Ванда/Вижн» и завершит телевизионную трилогию, в которую также входит проект «Это все Агата».

В центре спин-оффа — Белый Вижн, который пытается вернуть свою человечность и утраченные воспоминания. В этом ему помогают заложенные в его программный код искусственные интеллекты J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. и культовый злодей Альтрон.

Кто снялся в сериале «Квест Вижна»

В проекте снялись Пол Беттани, Рори Моллика, Джеймс Спэйдер, Дайан Морган, Эмили Хэмпшир, Орла Брэйди, Т'Ниа Миллер, Лорен Мораис, Мэри Макдоннелл и Джеймс Д'Арси.

Тизер сериала «Квест Вижна»

Когда выйдет сериал «Квест Вижна»

Премьера сериала «Квест Вижна» запланирована на 14 октября.

Квест Вижна, сериал, кадры.Пол Беттани рассказал о создании сериала «Квест Вижна»

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