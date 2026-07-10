Фильмы и сериалы
Сериалы
Фильмы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Сериалы
Новости
Киностудия 2 сезон сериал: когда выйдет новый сезон
Сериалы

10 июля, 20:55

1 мин.

2-й сезон комедийного сериала «Киностудия» выйдет в марте 2027 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген, Apple TV+

Продолжение популярного сатирического шоу «Киностудия» запланировано к выходу на стриминговом сервисе Apple TV+ в марте 2027 года. Об этом в подкасте SmartLess рассказал актер Айк Баринхолц.

Релиз второй главы состоится ровно через два года после дебюта первого сезона, который стартовал в марте 2025 года. Проект получил признание критиков и установил рекорд, собрав 23 номинации и завоевав 13 наград на 77-й премии «Эмми», включая категорию «Лучший комедийный сериал».

Эмми 2025: сериалы победители&nbsp;&mdash; Киностудия, Переходный возраст и&nbsp;Больница Питт.«Эмми» — 2025: какие сериалы одержали победу в этом году

Второй сезон продолжит развивать историю руководителя Continental Studios Мэтта Ремика (Сет Роген), пытающегося лавировать между корпоративными требованиями медиагигантов и собственными творческими амбициями.

Киностудия сериал 2025: обзор старта, рейтинг и&nbsp;отзывы критиков.Феномен сериала «Киностудия»: почему это лучший современный проект о киноиндустрии

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Россиянка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона
Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака
Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Читайте далее
Стартовали съемки исторической драмы «Голицын» с Данилой Козловским
Следующий материал
Стартовали съемки исторической драмы «Голицын» с Данилой Козловским

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
11 июл 11:30
Дата выхода сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой: расписание релиза эпизодов
10 июл 21:15
Стартовали съемки исторической драмы «Голицын» с Данилой Козловским
9 июл 18:15
Вышел первый тизер фантастического сериала «Трудно быть богом»
9 июл 17:05
Когда выйдет 8-й эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор»
8 июл 20:00
Американская телевизионная академия объявила номинантов на 78-ю премию «Эмми»