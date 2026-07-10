2-й сезон комедийного сериала «Киностудия» выйдет в марте 2027 года

Продолжение популярного сатирического шоу «Киностудия» запланировано к выходу на стриминговом сервисе Apple TV+ в марте 2027 года. Об этом в подкасте SmartLess рассказал актер Айк Баринхолц.

Релиз второй главы состоится ровно через два года после дебюта первого сезона, который стартовал в марте 2025 года. Проект получил признание критиков и установил рекорд, собрав 23 номинации и завоевав 13 наград на 77-й премии «Эмми», включая категорию «Лучший комедийный сериал».

Второй сезон продолжит развивать историю руководителя Continental Studios Мэтта Ремика (Сет Роген), пытающегося лавировать между корпоративными требованиями медиагигантов и собственными творческими амбициями.