Представили первый тизер хоррор-сериала «Кэрри»

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал дебютный тизер-трейлер сериала «Кэрри», который основан на знаменитом дебютном романе Стивена Кинга. Проект, анонсированный на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, получил дату релиза.

Новая адаптация перенесет классический сюжет в современные реалии. Главной героиней станет замкнутая старшеклассница Кэрри Уайт, роль которой исполнила Саммер Х. Хауэлл. После внезапной смерти отца она вынуждена пойти в обычную государственную школу, где сталкивается с жестокой травлей. Издевательства сверстников теперь разворачиваются в эпоху смартфонов и мгновенно распространяющихся в социальных сетях вирусных видео. Одновременно с тяжелым психологическим давлением у Кэрри начинают пробуждаться опасные и разрушительные телекинетические способности.

Главным создателем, режиссером и сценаристом телевизионной адаптации выступил признанный мастер жанра Майк Флэнаган, известный по сериалам «Призрак дома на холме» и «Падение дома Ашеров», а также фильмам «Доктор Сон» и «Жизнь Чака».

Кто снялся в сериале «Кэрри»

В проекте снялись Саммер Х. Хауэлл, Саманта Слойан, Мэттью Лиллард, Сиена Агудонг, Эмбер Мидфандер, Элисон Торнтон, Талия Дудек, Джози Тота, Артур Конти и Джоэл Улетт.

Тизер сериала «Кэрри»

Когда выйдет сериал «Кэрри»

Все восемь эпизодов хоррора станут доступны на платформе 7 октября.