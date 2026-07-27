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Кэрри сериал 2026: сюжет и актеры, тизер и дата выхода — где смотреть
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27 июля, 17:00

1 мин.

Представили первый тизер хоррор-сериала «Кэрри»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Кэрри», реж. Майк Флэнаган, FX Productions, Amazon MGM Studios, Intrepid Pictures, Red Room Pictures
Фото Кадр из сериала «Кэрри», реж. Майк Флэнаган, FX Productions, Amazon MGM Studios, Intrepid Pictures, Red Room Pictures

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал дебютный тизер-трейлер сериала «Кэрри», который основан на знаменитом дебютном романе Стивена Кинга. Проект, анонсированный на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, получил дату релиза.

Новая адаптация перенесет классический сюжет в современные реалии. Главной героиней станет замкнутая старшеклассница Кэрри Уайт, роль которой исполнила Саммер Х. Хауэлл. После внезапной смерти отца она вынуждена пойти в обычную государственную школу, где сталкивается с жестокой травлей. Издевательства сверстников теперь разворачиваются в эпоху смартфонов и мгновенно распространяющихся в социальных сетях вирусных видео. Одновременно с тяжелым психологическим давлением у Кэрри начинают пробуждаться опасные и разрушительные телекинетические способности.

Главным создателем, режиссером и сценаристом телевизионной адаптации выступил признанный мастер жанра Майк Флэнаган, известный по сериалам «Призрак дома на холме» и «Падение дома Ашеров», а также фильмам «Доктор Сон» и «Жизнь Чака».

Кто снялся в сериале «Кэрри»

В проекте снялись Саммер Х. Хауэлл, Саманта Слойан, Мэттью Лиллард, Сиена Агудонг, Эмбер Мидфандер, Элисон Торнтон, Талия Дудек, Джози Тота, Артур Конти и Джоэл Улетт.

Тизер сериала «Кэрри»

Когда выйдет сериал «Кэрри»

Все восемь эпизодов хоррора станут доступны на платформе 7 октября.

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