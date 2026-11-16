Филомена Канк разобрала историю кино в новом сериале Netflix

На Netflix 15 ноября вышел сериал Cunk on Cinema с Дайан Морган в роли Филомены Канк. В шести эпизодах героиня с псевдодокументальной серьезностью разбирается в истории кино — от изобретения камеры и французской «новой волны» до компьютерной графики и перспектив искусственного интеллекта.

Проект продолжает комедийный формат, в котором Канк задает экспертам абсурдные вопросы и пытается объяснить сложные культурные явления максимально прямолинейно.

Каждый из шести эпизодов длится около 15 минут. Автором проекта выступил Чарли Брукер, создатель «Черного зеркала».