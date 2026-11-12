«Избранные» возвращаются: стало известно расписание серий

Шестой сезон исторической драмы «Избранные» стартует на Prime Video 15 ноября 2026 года. По официальному сообщению создателей, в день премьеры зрителям станут доступны первые три эпизода. Затем новые серии будут выходить еженедельно до 6 декабря.

Продолжение охватит события последнего дня жизни Иисуса Христа, показанные глазами его учеников, противников и близких. Главную роль вновь исполняет Джонатан Руми. Сериал рассказывает евангельскую историю через переживания людей, оказавшихся рядом с ее участниками.

В шестом сезоне запланировано шесть телевизионных эпизодов. Финальная часть об истории распятия будет выпущена отдельно в кинотеатрах весной 2027 года.