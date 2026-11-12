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Избранные 6 сезон: дата выхода и расписание серий — где смотреть сериал
Сериалы

12 ноября, 21:15

1 мин.

«Избранные» возвращаются: стало известно расписание серий

Руслан Разин
Автор
Избранные 6 сезон дата выхода расписание серий и где смотреть сериал
Фото Кадр из сериала «Избранные», реж. Даллас Дженкинс, Prime Video.

Шестой сезон исторической драмы «Избранные» стартует на Prime Video 15 ноября 2026 года. По официальному сообщению создателей, в день премьеры зрителям станут доступны первые три эпизода. Затем новые серии будут выходить еженедельно до 6 декабря.

Продолжение охватит события последнего дня жизни Иисуса Христа, показанные глазами его учеников, противников и близких. Главную роль вновь исполняет Джонатан Руми. Сериал рассказывает евангельскую историю через переживания людей, оказавшихся рядом с ее участниками.

В шестом сезоне запланировано шесть телевизионных эпизодов. Финальная часть об истории распятия будет выпущена отдельно в кинотеатрах весной 2027 года.

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