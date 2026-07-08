Американская телевизионная академия объявила номинантов на 78-ю премию «Эмми»

Телевизионная академия США объявила номинантов на 78-ю премию «Эмми». В список претендентов вошли проекты, выходившие в эфир с 1 июня 2025 по 31 мая 2026 года.

В главной драматической категории за победу поборются сериалы «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи Королевств», «Рай», «Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи».

Абсолютным фаворитом гонки стала медицинская драма «Питт», забравшая рекордные 25 номинаций.

Среди комедий на награду претендуют «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Терапия» и «Бухта Вдов».

В актерских номинациях за статуэтку сразятся Зендея, Гари Олдман, Кэрри Кун, Марк Руффало, Эль Фаннинг и Стив Карелл.

В этом году организаторы изменили правила: разговорные и сценарные варьете-шоу снова объединены в общую категорию. Теперь это номинация, где участники не конкурируют друг с другом. Любое шоу, набравшее 90 процентов голосов одобрения жюри, получит премию, поэтому победителей может быть несколько. Ведущей церемонии станет звезда сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» Маришка Харгитей — это первая женщина-ведущая за 15 лет.

Список номинантов в основных категориях 78-й премии «Эмми»

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун — «Рай»

Гари Олдман — «Медленные лошади»

Марк Руффало — «Задание»

Руфус Сьюэлл — «Дипломатка»

Ноа Уайли — «Питт»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Кэрри Кун — «Позолоченный век»

Чейз Инфинити — «Заветы»

Кери Расселл — «Дипломатка»

Ри Сихорн — «Одна из многих»

Зендея — «Эйфория»

Лучший драматический сериал

«Дипломатка»

«Позолоченный век»

«Рыцарь Семи Королевств»

«Рай»

«Питт»

«Одна из многих»

«Медленные лошади»

«Друзья и соседи»

Лучший актер в комедийном сериале

Яхья Абдул-Матин II — «Чудо-человек»

Стив Карелл — «Рустер»

Мэттью Риз — «Бухта Вдов»

Джейсон Сигел — «Терапия»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа Эбботт»

«Медведь»

«Хитрости»

«У Марго проблемы с деньгами»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одном здании»

« Терапия »

« Бухта Вдов »

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»

Айо Эдебири — «Медведь»

Эль Фаннинг — «У Марго проблемы с деньгами»

Лиза Кудроу — «Возвращение»

Джин Смарт — «Хитрости»

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии

Клэр Дэйнс — «Чудовище внутри меня»

Салли Филд — «Необычайно умные создания»

Кэри Маллиган — «Грызня»

Сара Пиджон — «История любви»

Сара Снук — «Во всем виновата она»

Лучший актер в мини-сериале или антологии

Риз Ахмед — «Наживка»

Джейсон Бейтман — «Черный кролик»

Чарли Ханнэм — «Монстр: История Эда Гина»

Оскар Айзек — «Грызня»

Мэттью Риз — «Чудовище внутри меня»

Лучший мини-сериал или антология

«Во всем виновата она»

«Чудовище внутри меня»

«Грызня»

« ГКС . Сент - Луис »

« История любви »

Лучшая соревновательная реалити-программа

«Танцы со звездами»

«Королевские гонки РуПола»

«Последний герой»

« Шеф - повар »

«Предатели»

Лучшее варьете-шоу

«Ежедневное шоу»

«Джимми Киммел в прямом эфире»

«События прошедшей недели с Джоном Оливером»

«Позднее шоу со Стивеном Кольбером""Субботним вечером в прямом эфире»

Когда пройдет церемония награждения

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе в понедельник, 14 сентября.