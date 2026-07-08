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Сегодня, 20:00

4 мин.

Американская телевизионная академия объявила номинантов на 78-ю премию «Эмми»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Питт», реж Джон Уэллс, Дэмиен Маркано, Ута Бризевиц и др., HBO Max
Фото Кадр из сериала «Питт», реж Джон Уэллс, Дэмиен Маркано, Ута Бризевиц и др., HBO Max

Телевизионная академия США объявила номинантов на 78-ю премию «Эмми». В список претендентов вошли проекты, выходившие в эфир с 1 июня 2025 по 31 мая 2026 года.

В главной драматической категории за победу поборются сериалы «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи Королевств», «Рай», «Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи».

Абсолютным фаворитом гонки стала медицинская драма «Питт», забравшая рекордные 25 номинаций.

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Среди комедий на награду претендуют «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Терапия» и «Бухта Вдов».

В актерских номинациях за статуэтку сразятся Зендея, Гари Олдман, Кэрри Кун, Марк Руффало, Эль Фаннинг и Стив Карелл.

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В этом году организаторы изменили правила: разговорные и сценарные варьете-шоу снова объединены в общую категорию. Теперь это номинация, где участники не конкурируют друг с другом. Любое шоу, набравшее 90 процентов голосов одобрения жюри, получит премию, поэтому победителей может быть несколько. Ведущей церемонии станет звезда сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» Маришка Харгитей — это первая женщина-ведущая за 15 лет.

Список номинантов в основных категориях 78-й премии «Эмми»

Лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун — «Рай»
  • Гари Олдман — «Медленные лошади»
  • Марк Руффало — «Задание»
  • Руфус Сьюэлл — «Дипломатка»
  • Ноа Уайли — «Питт»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэрри Кун — «Позолоченный век»
  • Чейз Инфинити — «Заветы»
  • Кери Расселл — «Дипломатка»
  • Ри Сихорн — «Одна из многих»
  • Зендея — «Эйфория»
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Лучший драматический сериал

  • «Дипломатка»
  • «Позолоченный век»
  • «Рыцарь Семи Королевств»
  • «Рай»
  • «Питт»
  • «Одна из многих»
  • «Медленные лошади»
  • «Друзья и соседи»

Лучший актер в комедийном сериале

  • Яхья Абдул-Матин II — «Чудо-человек»
  • Стив Карелл — «Рустер»
  • Мэттью Риз — «Бухта Вдов»
  • Джейсон Сигел — «Терапия»
  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
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Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «У Марго проблемы с деньгами»
  • «Никто этого не хочет»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Терапия»
  • «Бухта Вдов»
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Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»
  • Айо Эдебири — «Медведь»
  • Эль Фаннинг — «У Марго проблемы с деньгами»
  • Лиза Кудроу — «Возвращение»
  • Джин Смарт — «Хитрости»

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии

  • Клэр Дэйнс — «Чудовище внутри меня»
  • Салли Филд — «Необычайно умные создания»
  • Кэри Маллиган — «Грызня»
  • Сара Пиджон — «История любви»
  • Сара Снук — «Во всем виновата она»
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Лучший актер в мини-сериале или антологии

  • Риз Ахмед — «Наживка»
  • Джейсон Бейтман — «Черный кролик»
  • Чарли Ханнэм — «Монстр: История Эда Гина»
  • Оскар Айзек — «Грызня»
  • Мэттью Риз — «Чудовище внутри меня»

Лучший мини-сериал или антология

  • «Во всем виновата она»
  • «Чудовище внутри меня»
  • «Грызня»
  • «ГКС. Сент-Луис»
  • «История любви»

Лучшая соревновательная реалити-программа

  • «Танцы со звездами»
  • «Королевские гонки РуПола»
  • «Последний герой»
  • «Шеф-повар»
  • «Предатели»

Лучшее варьете-шоу

  • «Ежедневное шоу»
  • «Джимми Киммел в прямом эфире»
  • «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
  • «Позднее шоу со Стивеном Кольбером""Субботним вечером в прямом эфире»

Когда пройдет церемония награждения

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе в понедельник, 14 сентября.

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