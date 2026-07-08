Американская телевизионная академия объявила номинантов на 78-ю премию «Эмми»
Телевизионная академия США объявила номинантов на 78-ю премию «Эмми». В список претендентов вошли проекты, выходившие в эфир с 1 июня 2025 по 31 мая 2026 года.
В главной драматической категории за победу поборются сериалы «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи Королевств», «Рай», «Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи».
Абсолютным фаворитом гонки стала медицинская драма «Питт», забравшая рекордные 25 номинаций.
Среди комедий на награду претендуют «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Терапия» и «Бухта Вдов».
В актерских номинациях за статуэтку сразятся Зендея, Гари Олдман, Кэрри Кун, Марк Руффало, Эль Фаннинг и Стив Карелл.
В этом году организаторы изменили правила: разговорные и сценарные варьете-шоу снова объединены в общую категорию. Теперь это номинация, где участники не конкурируют друг с другом. Любое шоу, набравшее 90 процентов голосов одобрения жюри, получит премию, поэтому победителей может быть несколько. Ведущей церемонии станет звезда сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» Маришка Харгитей — это первая женщина-ведущая за 15 лет.
Список номинантов в основных категориях 78-й премии «Эмми»
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун — «Рай»
- Гари Олдман — «Медленные лошади»
- Марк Руффало — «Задание»
- Руфус Сьюэлл — «Дипломатка»
- Ноа Уайли — «Питт»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэрри Кун — «Позолоченный век»
- Чейз Инфинити — «Заветы»
- Кери Расселл — «Дипломатка»
- Ри Сихорн — «Одна из многих»
- Зендея — «Эйфория»
Лучший драматический сериал
- «Дипломатка»
- «Позолоченный век»
- «Рыцарь Семи Королевств»
- «Рай»
- «Питт»
- «Одна из многих»
- «Медленные лошади»
- «Друзья и соседи»
Лучший актер в комедийном сериале
- Яхья Абдул-Матин II — «Чудо-человек»
- Стив Карелл — «Рустер»
- Мэттью Риз — «Бухта Вдов»
- Джейсон Сигел — «Терапия»
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «У Марго проблемы с деньгами»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
- «Терапия»
- «Бухта Вдов»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»
- Айо Эдебири — «Медведь»
- Эль Фаннинг — «У Марго проблемы с деньгами»
- Лиза Кудроу — «Возвращение»
- Джин Смарт — «Хитрости»
Лучшая актриса в мини-сериале или антологии
- Клэр Дэйнс — «Чудовище внутри меня»
- Салли Филд — «Необычайно умные создания»
- Кэри Маллиган — «Грызня»
- Сара Пиджон — «История любви»
- Сара Снук — «Во всем виновата она»
Лучший актер в мини-сериале или антологии
- Риз Ахмед — «Наживка»
- Джейсон Бейтман — «Черный кролик»
- Чарли Ханнэм — «Монстр: История Эда Гина»
- Оскар Айзек — «Грызня»
- Мэттью Риз — «Чудовище внутри меня»
Лучший мини-сериал или антология
- «Во всем виновата она»
- «Чудовище внутри меня»
- «Грызня»
- «ГКС. Сент-Луис»
- «История любви»
Лучшая соревновательная реалити-программа
- «Танцы со звездами»
- «Королевские гонки РуПола»
- «Последний герой»
- «Шеф-повар»
- «Предатели»
Лучшее варьете-шоу
- «Ежедневное шоу»
- «Джимми Киммел в прямом эфире»
- «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
- «Позднее шоу со Стивеном Кольбером""Субботним вечером в прямом эфире»
Когда пройдет церемония награждения
Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе в понедельник, 14 сентября.