Prime Video опубликовал трейлер сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе»

Prime Video опубликовал трейлер сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе» с Риз Уизерспун. Сюжет проекта сосредоточится на школьных годах Эль Вудс (Лекси Майнтри).

Лекси Майнтри рассказала, что во время работы над приквелом главными советами от Риз Уизерспун были пить больше воды, не забывай отдыхать, дышать и наслаждаться каждым моментом, ведь это уникальный шанс.

Сериал «Эль» продлен на второй сезон. Производство продолжения шоу уже началось.

Кто снялся в сериале «Эль»

В сериале «Эль» снялись Лекси Майнтри, Софи Том, Даниэль Чанд, Анна Катарина, Даниэль Чанд, Анна Катарина, Кайра Вонг, Элисон Торнтон, Джордана Саммер и Кортни Рихтер.

Трейлер сериала «Эль»

Когда выйдет сериал «Эль»

Все восемь эпизодов первого сезона выйдут на платформе 1 июля.