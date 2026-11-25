Netflix объявил дату 4-го сезона «Джинни и Джорджии»

Netflix назвал дату выхода четвертого сезона сериала «Джинни и Джорджия»: премьера состоится 21 января 2027 года.

После событий предыдущего сезона Джорджия избегает обвинения в убийстве, но спокойная жизнь семьи не наступает. Миллеры вновь испытывают финансовые трудности, а героиня узнает о беременности и пока не знает, кто отец ребенка. Тем временем прошлое Джорджии начинает напоминать о себе.

К ролям вернутся Брианна Хоуи, Антония Джентри, Феликс Маллард и Дизель Ла Торрака. Среди новых участников актерского состава Netflix называет Али Сковби, Катема О'Коннора и Санни Мэбри.