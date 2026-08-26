4-й сезон сериала «Джек Ричер»: расписание релиза эпизодов

На Amazon Prime Video продолжает выходить четвертый сезон криминального боевика «Джек Ричер» с Аланом Ритчсоном. Новая глава шоу основана на тринадцатом романе Ли Чайлда «Джек Ричер, или Я уйду завтра».

По сюжету Джек Ричер случайно встречается в вагоне метро со странной женщиной. Спустя мгновения она погибает, а попытка героя разобраться в трагедии втягивает его в смертельно опасный заговор, ведущий к высшим эшелонам власти и секретным правительственным архивам.

Кто снялся в 4-м сезоне сериала «Джек Ричер»

Актерский состав сезона обновился почти полностью. К Алану Ритчсону присоединились Сидель Ноэль (она играет детектива Тамару Грин), Кристофер Маркетт, Кевин Корриган, Кэтлин Робертсон, а также популярные индонезийские актрисы и певицы Агнес Мо и Анггун.

Трейлер 4-го сезона сериала «Джек Ричер»

Расписание релиза эпизодов 4-го сезона сериала «Джек Ричер»