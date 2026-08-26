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Джек Ричер 4 сезон: дата выхода и расписание серий — где смотреть
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Сегодня, 19:25

1 мин.

4-й сезон сериала «Джек Ричер»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Джек Ричер», реж. Сэм Хилл, Омар Мадха, Кэрол Бенкер и др., Amazon Prime Video
Фото Кадр из сериала «Джек Ричер», реж. Сэм Хилл, Омар Мадха, Кэрол Бенкер и др., Amazon Prime Video

На Amazon Prime Video продолжает выходить четвертый сезон криминального боевика «Джек Ричер» с Аланом Ритчсоном. Новая глава шоу основана на тринадцатом романе Ли Чайлда «Джек Ричер, или Я уйду завтра».

По сюжету Джек Ричер случайно встречается в вагоне метро со странной женщиной. Спустя мгновения она погибает, а попытка героя разобраться в трагедии втягивает его в смертельно опасный заговор, ведущий к высшим эшелонам власти и секретным правительственным архивам.

Кто снялся в 4-м сезоне сериала «Джек Ричер»

Актерский состав сезона обновился почти полностью. К Алану Ритчсону присоединились Сидель Ноэль (она играет детектива Тамару Грин), Кристофер Маркетт, Кевин Корриган, Кэтлин Робертсон, а также популярные индонезийские актрисы и певицы Агнес Мо и Анггун.

Трейлер 4-го сезона сериала «Джек Ричер»

Расписание релиза эпизодов 4-го сезона сериала «Джек Ричер»

1 серия 12 августа
2 серия 12 августа
3 серия 12 августа
4 серия 19 августа
5 серия 26 августа
6 серия 2 сентября
7 серия 9 сентября
8 серия 16 сентября
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