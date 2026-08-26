4-й сезон сериала «Джек Ричер»: расписание релиза эпизодов
На Amazon Prime Video продолжает выходить четвертый сезон криминального боевика «Джек Ричер» с Аланом Ритчсоном. Новая глава шоу основана на тринадцатом романе Ли Чайлда «Джек Ричер, или Я уйду завтра».
По сюжету Джек Ричер случайно встречается в вагоне метро со странной женщиной. Спустя мгновения она погибает, а попытка героя разобраться в трагедии втягивает его в смертельно опасный заговор, ведущий к высшим эшелонам власти и секретным правительственным архивам.
Кто снялся в 4-м сезоне сериала «Джек Ричер»
Актерский состав сезона обновился почти полностью. К Алану Ритчсону присоединились Сидель Ноэль (она играет детектива Тамару Грин), Кристофер Маркетт, Кевин Корриган, Кэтлин Робертсон, а также популярные индонезийские актрисы и певицы Агнес Мо и Анггун.
Трейлер 4-го сезона сериала «Джек Ричер»
Расписание релиза эпизодов 4-го сезона сериала «Джек Ричер»
|1 серия
|12 августа
|2 серия
|12 августа
|3 серия
|12 августа
|4 серия
|19 августа
|5 серия
|26 августа
|6 серия
|2 сентября
|7 серия
|9 сентября
|8 серия
|16 сентября
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