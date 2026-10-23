«Декстер: Воскрешение»: когда начнется 2-й сезон

Второй сезон криминального сериала «Декстер: Воскрешение» стартует 30 октября 2026 года на Paramount+. Дату премьеры официально подтвердил стриминговый сервис, представив трейлер продолжения с Майклом С. Холлом в главной роли.

В новых сериях Декстер Морган вновь окажется втянут в опасную игру с серийными убийцами. По официальному синопсису, герою предстоит столкнуться сразу с двумя преступниками: один известен своими многолетними злодеяниями, а другой только начинает терроризировать Нью-Йорк.

К роли Декстера вернулся Майкл С. Холл. Также зрители вновь увидят Уму Турман в образе Чарли и Джека Олкотта, исполняющего роль Гаррисона — сына главного героя. К актерскому составу присоединились Брайан Кокс, известный по сериалу «Наследники», и Дэн Стивенс, сыгравший в фильмах «Аббатство Даунтон» и «Годзилла и Конг: Новая империя».

Шоураннером продолжения остается Клайд Филлипс. Первый сезон «Декстера: Воскрешение» состоял из десяти эпизодов.