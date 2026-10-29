Эстер Макгрегор и Эмилио Сакрая сыграют в сериале «Четвертое крыло»

Эстер Макгрегор и Эмилио Сакрая сыграют главные роли в сериале «Четвертое крыло» — экранизации фэнтезийного цикла Ребекки Яррос. Макгрегор исполнит роль Вайолет Сорренгейл, а Сакрая сыграет Ксейдена Риорсона. Дата премьеры пока не объявлена.

В основе истории — военная академия Басгиат, куда поступают кандидаты в драконьи всадники. Вайолет готовилась к более спокойной жизни среди писцов, однако по решению матери оказывается в среде, где слабость может стоить жизни. Чтобы выжить, ей придется пройти опасные испытания и установить связь с драконом.

Серия книг «Эмпирей» стала популярной благодаря сочетанию фэнтези, романтической линии и жестких испытаний героев. Подробности адаптации и состав остальных участников пока раскрыты не полностью.