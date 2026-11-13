Трэвис из «Бестолковых» вернется в продолжении культовой комедии

Брекин Мейер вернется к роли Трэвиса Биркенстока в продолжении комедии «Бестолковые» и присоединится к сценарной команде сериала. Об этом актер рассказал в интервью Entertainment Weekly . Мейер признался, что участие в проекте стало для него возможностью вновь встретиться с персонажем, которого он сыграл около 30 лет назад.

В сериале также вернется Алисия Сильверстоун: она вновь исполнит роль Шер Хоровиц. Действие развернется спустя три десятилетия после событий фильма. Теперь Шер — успешная бизнесвумен и мать, которой предстоит разобраться с подростковыми проблемами дочери.

Запланировано шесть эпизодов. Режиссер оригинального фильма Эми Хекерлинг выступит продюсером продолжения, а съемки в Лос-Анджелесе планируют начать в 2027 году.