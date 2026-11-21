Акира Сато встретит Рождество: аниме «Басня» показало новый постер

Создатели аниме «Басня» представили рождественский визуал второго сезона. На иллюстрации Акира Сато и Такода соревнуются в армрестлинге: первый одет в костюм оленя, второй — Санта-Клауса.

Фото Официальный постер второго сезона аниме «Фэйбл», The Fable Anime Production Committee

Первая серия продолжения получила название Munasawagi no Christmas. Она будет посвящена рождественской встрече героев и сотрудников компании «Осьминог».

Аниме основано на манге Кацухисы Минами. В центре истории — профессиональный киллер Акира Сато, которому приказали на время отказаться от убийств и попробовать жить как обычный человек. Первый сезон вышел в 2024 году и состоял из 25 серий.

Премьера второго сезона на японском телеканале Nippon TV запланирована на 9 января 2027 года. За производство вновь отвечает Tezuka Productions, режиссером остается Рескэ Такахаси.